Nvp: sigla partnership con s.s.Lazio per media company fino al 2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mar - Nvp, pmi siciliana attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica la sottoscrizione di un accordo strategico pluriennale con la societa' sportiva s.s. Lazio come partner esclusivo per la gestione, fino al 31 dicembre 2028, della nuova Media Company della societa', dei servizi digitali di entertainment 'Lazio style radio' e 'Lazio style channel' trasmesso su un canale di SKY, oltre alla gestione dei canali web e social e la creazione della nuova piattaforma OTT.

NVP garantira' know how ed expertise tramite un gruppo selezionato di professionisti e si occupera' della progettazione e della realizzazione di tutti i nuovi ambienti digitali ufficiali e dell'ideazione di contenuti per la piattaforma multicanale OTT della S.S. Lazio, oltre alla gestione dei canali social e lo sviluppo della strategia digitale futura della Media Company.

com-red

(RADIOCOR) 06-03-23 08:26:38 (0150) 5 NNNN