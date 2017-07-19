Nuveen: trimestrali, il mercato cerca conferme oltre l'IA - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - Cosa ci aspetta nella seconda meta' dell'anno Rimaniamo costruttivi sul rischio fino alla fine dell'anno.

La Fed sembra destinata a mantenere i tassi invariati a luglio ed e' improbabile che la politica monetaria subisca un inasprimento d'ora in avanti, un contesto che puo' continuare a sostenere sia i titoli azionari che il credito. In Europa, il quadro degli utili per l'intero anno appare piu' positivo, con una crescita dell'EPS prevista a doppia cifra intorno al 15% e una ripresa della crescita dei profitti prevista nella seconda meta' dell'anno; cio' fornisce alla tesi della diversificazione una solida base prospettica, accompagnata da una valutazione favorevole.

Implicazioni per i portafogli Essere costruttivi e' diverso dall'avere un eccessivo ottimismo. Nella seconda meta' dell'anno sara' probabilmente necessario che gli investimenti nell'AI si traducano in una crescita degli utili su tutto il mercato e che il comparto del credito si dimostri in grado di assorbire un'altra ondata di offerta senza che gli spread ne risentano. Occorrera' anche che la resilienza dei consumatori si mantenga, nonostante la normalizzazione dei tassi di risparmio e l'attenuarsi della spinta favorevole del settore energetico.

Fino a quando non avremo conferme su questi aspetti, privilegiamo la qualita' attraverso titoli con dividendi in crescita, societa' che generano flussi di cassa liberi in modo costante e beneficiari di secondo ordine nei settori dell'elettrificazione, dell'industria e di alcuni software, rispetto alle parti piu' ad alta intensita' di capitale della catena del valore.

Al di fuori degli Stati Uniti, le banche europee, il settore della difesa e quello industriale offrono diversificazione, mentre le opportunita' nei mercati emergenti rimangono concentrate sui beneficiari della riorganizzazione della catena di approvvigionamento e sui casi di miglioramento della governance. Nel credito, a questi livelli e in un contesto di maggiore dispersione, la selezione conta piu' dell'esposizione agli spread.

*Global Investment Strategist e Head of Macro Credit di Nuveen "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 23-07-26 13:12:57 (0422) 5 NNNN