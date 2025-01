Nuveen: su quali temi puntare per il nuovo atterraggio dell'economia globale - PAROLA AL MERCATO

di Saira Malik* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Gli investitori sono consapevoli che l'economia statunitense e quella globale si stanno avvicinando a un atterraggio dopo le turbolenze dovute a un'inflazione mai cosi' elevata da decenni e a rialzi storici dei tassi.

Resta da vedere se alla fine si trattera' di un atterraggio duro, morbido o se addirittura non ci sara' alcun atterraggio. Negli Stati Uniti ci aspettiamo un atterraggio piu' soft dato che la crescita rimane solida e l'inflazione si e' ampiamente moderata.

Tuttavia, il rischio di un atterraggio duro (recessione) non e' scomparso del tutto. Riteniamo che si stia assistendo a un atterraggio di tipo diverso, che sfugge a una facile categorizzazione. Si tratta di un atterraggio in cui l'inflazione e i tassi di politica monetaria si assestano, ma rimangono strutturalmente piu' alti rispetto al periodo pre-Covid. Sebbene possa non esserci un nome specifico per questo tipo di atterraggio, non mancano le opportunita' per gli investitori disposti ad aggiustare i loro portafogli.

A nostro avviso i temi a cui prestare attenzione sono i seguenti.

Gli spread relativi e la selezione del credito, e non i tassi privi di rischio, guideranno i rendimenti dei mercati del debito pubblico e privato Nonostante la Federal Reserve e la maggior parte delle altre banche centrali stiano gia' procedendo con l'allentamento monetario, riteniamo che il ritmo dei tagli dei tassi d'interesse sara' piu' lento e il tasso terminale sara' piu' alto di quanto previsto in precedenza, poiche' la Fed deve fare i conti con un'inflazione persistente e una politica fiscale piu' allentata. Pensiamo che il 2025 si concludera' con un tasso dei fed funds intorno al 3,75%-4% e con un rendimento dei Treasury a dieci anni vicino al 4,5%. Questo comporta focalizzarsi meno sulla duration e piu' sulla generazione di alfa, concentrandosi sugli spread relativi e su un'attenta selezione tra i settori del credito.

In questo nuovo contesto, riteniamo che gli investitori debbano diversificare le esposizioni creditizie attraverso aree quali gli asset cartolarizzati (in particolare i segmenti non inclusi nei benchmark del mercato piu' ampio) e i prestiti senior, che dovrebbero beneficiare del contesto dei tassi piu' alti piu' a lungo. Piu' in generale, vediamo opportunita' interessanti in vari settori del credito, soprattutto rispetto alla liquidita' o ai Treasury.

Anche il credito privato rimane interessante per chi cerca reddito. L'interesse degli investitori rimane elevato, la domanda e' forte, il volume delle transazioni continua ad aumentare e prevediamo che le fusioni e acquisizioni aumenteranno nel 2025, il che dovrebbe rivelarsi favorevole per l'asset class.

*Head of Equities and Fixed Income, Chief Investment Officer di Nuveen.

