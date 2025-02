Nuveen: obbligazionario ancora attraente per reddito, puntare su credito e debito emergente - PAROLA AL MERCATO

Di Laura Cooper* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Le prospettive oltreoceano appaiono oggi incerte, complice l'elevato numero di variabili in gioco: dalla politica di bilancio della nuova amministrazione USA, all'entita' dei dazi promessi dal presidente Trump. Ma la salita dei rendimenti dei Treasuries, frutto di un riprezzamento sullo stato di salute dell'economia USA insieme alle aspettative di inflazione e all'aumento del premio a termine, non ci fanno paura: ci aspettiamo infatti che il rendimento del decennale scambi intorno al 4,5% nel 2025. Allo stesso tempo difficilmente vedremo i tassi decennali scendere sotto il 4%, a meno che non si verifichi un significativo deterioramento della congiuntura, ipotesi che non rappresenta il nostro scenario di base. L'economia statunitense dovrebbe infatti continuare a crescere anche nel 2025 anche se ad un ritmo piu' lento. Un mercato del lavoro in salute e una politica monetaria relativamente accomodante dovrebbero imprimere slancio al Pil USA, portandolo ad una crescita superiore al 2%. Con tassi stabili il contesto rimarrebbe favorevole anche all'azionario perche' gli utili continuerebbero ad essere supportati. Solo rendimenti sopra il 5%, uno scenario determinato verosimilmente da un riprezzamento delle aspettative di inflazione e delle dinamiche fiscali, suonerebbero un campanello di allarme per i cash flow delle aziende, rendendo vulnerabili i mercati azionari statunitensi.

In un simile scenario riteniamo che l'obbligazionario in generale resti attraente, soprattutto per quanto riguarda la componente dei rendimenti complessivi perche' gli spread di credito rimangono ristretti. Ma, data l'incertezza relativa ai dazi e alla conseguente inflazione, preferiamo posizionarci sulla parte breve della curva dei Treasury USA.

I rendimenti attraenti - anche nelle parti piu' rischiose dell'universo del credito, dove la qualita' in generale e' su livelli storicamente elevati - offrono interessanti opportunita' a livello del rapporto rischio rendimento. La nostra preferenza resta per settori come quello delle utility, delle banche e delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, mentre in Europa per i settori con una stabile generazione di utili come i beni di consumo, il mondo della comunicazione e alcuni finanziari selezionati, che hanno valutazioni attraenti e bilanci solidi. Ci piacciono anche i senior loan USA in questo contesto caratterizzato da rendimenti piu' elevati piu' a lungo.

*Head of Macro Credit and Global Investment Strategist di Nuveen.

Red-

(RADIOCOR) 16-02-25 11:22:12 (0181) 5 NNNN