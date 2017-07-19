Nuveen: Jackson Hole, il capitale conteso mette sotto pressione i rendimenti - PAROLA AL MERCATO

di Laura Cooper * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ago - Raramente i governi hanno avuto bisogno di una quantita' di capitale cosi' elevata. Il problema e' che non sono gli unici ad averne bisogno. Questa competizione per il capitale si riflette nella parte lunga delle curve dei rendimenti globali, complicando il quadro per i policymaker che si riuniranno questa settimana in Wyoming.

Un principio base dell'economia e' quello della domanda e dell'offerta: quando l'offerta supera la domanda, i prezzi scendono. E' quanto sta accadendo sulla parte lunga delle curve, dove le ingenti emissioni, da parte dei governi e degli hyperscaler, stanno contribuendo a spingere i rendimenti verso l'alto, mentre gli investitori chiedono una remunerazione maggiore per assorbire l'offerta.

I buyback possono ridurre la pressione, non l'offerta Il sell-off sul mercato dei tassi ha spinto il Tesoro statunitense a intervenire. L'annuncio ha fatto scendere i rendimenti di circa 10 punti base, con una moderata compressione del premio a termine sulla parte lunga, ma questo sollievo si e' rivelato di breve durata[1].

Il Tesoro finanzia i buyback attraverso nuove emissioni, principalmente sulla parte breve della curva. Sta quindi modificando il profilo delle scadenze, non eliminando il fabbisogno di finanziamento del governo. Anche l'ipotesi di ricorrere al Treasury General Account potrebbe produrre un ulteriore effetto transitorio. Tuttavia, se questi strumenti possono migliorare la liquidita' e alleviare temporaneamente la pressione su segmenti mirati della curva, non possono modificare in modo sostanziale l'equilibrio tra domanda e offerta.

La mossa segnala inoltre che i policymaker stanno monitorando con attenzione la parte lunga della curva, introducendo maggiori rischi in entrambe le direzioni nelle future decisioni sulle emissioni.

La competizione fiscale si intensifica Nel frattempo, il debito federale statunitense ha appena superato i 40.000 miliardi di dollari, una cifra superiore alla dimensione dell'economia nazionale, mentre il Congressional Budget Office stima che il deficit annuale salira' oltre i 3.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio, dopo aver raggiunto i 2.100 miliardi nell'esercizio fiscale in corso[2]. Il debito pubblico globale e' salito a circa il 94% del Pil lo scorso anno e il Fmi prevede che raggiunga il 100% entro il 2029, mentre i governi devono far fronte a crescenti esigenze di spesa per difesa, invecchiamento della popolazione e infrastrutture[3].

Per i mercati, tuttavia, e' ancora piu' importante il costo del servizio del debito. Negli Usa la spesa netta per interessi supera ormai i 1.000 miliardi di dollari l'anno ed e' destinata a raddoppiare piu' o meno nel corso del prossimo decennio[4].

Con il rifinanziamento del debito esistente, costi di finanziamento piu' elevati si traducono in una maggiore spesa per interessi, aumentando la pressione sui deficit e rendendo necessarie ulteriori emissioni. Questo circolo vizioso assume particolare rilevanza in presenza di stock di debito pubblico molto piu' elevati e di costi di finanziamento strutturalmente superiori.

Tutto riguarda l'AI Parallelamente, il ciclo di investimenti nell'AI sta creando un'altra enorme domanda di capitale.

Gli emittenti legati all'AI, tra cui produttori di chip e sviluppatori di data center, hanno gia' raccolto quasi 340 miliardi di dollari sui mercati statunitensi quest'anno[5].

La collocazione di tali emissioni lungo la curva dei rendimenti conta per i tassi tanto quanto l'ammontare complessivo emesso.

Un'analisi della Federal Reserve Bank of Dallas stima che 300 miliardi di dollari di emissioni investment grade legate all'AI potrebbero generare nel 2026 fino a 360 miliardi di dollari di offerta di duration, espressa in equivalenti di Treasury statunitensi a 10 anni, poiche' queste emissioni tendono a concentrarsi sulle scadenze piu' lunghe. Si tratta di circa un ottavo dell'offerta di duration derivante dalle emissioni del Tesoro statunitense[6].

Fonti: 1.Bloomberg, al 21 Agosto 2026 2.Congressional Budget Office, Febbraio 2026.

3.IMF Fiscal Monitor, Aprile 2026 4.Congressional Budget Office, Febbraio 2026.

5.Barclays 'Tracking Issuance Across Asset Classes', 20 Agosto 2026 6.The Federal Reserve Bank of Dallas, 'How AI debt financing impact duration supply and interest rates', Febbraio 2026.

* Global Investment Strategist and Head of Macro Credit di Nuveen.

red-

(RADIOCOR) 26-08-26 13:47:06 (0291) 5 NNNN