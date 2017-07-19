Nuveen: Fed e BoJ pronte a un rialzo, BoE verso una pausa - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - La Bank of England naviga a vista La Bank of England ha accarezzato l'ipotesi di nuovi rialzi, segnalando la propria disponibilita' a intervenire qualora le pressioni sui prezzi dovessero persistere. Questo elemento, unitamente alla forte correlazione tra le attese sui tassi a breve termine e i prezzi del petrolio, ha sostenuto le aspettative del mercato relative a un ciclo di stretta monetaria.

Una crescita sorprendentemente solida mantiene Bailey e colleghi aperti alla possibilita' di futuri aumenti dei tassi. Tuttavia, la soglia per un rialzo si sta alzando e confermiamo la nostra previsione che la banca centrale manterra' i tassi fermi fino alla fine dell'anno. Questo e' in netto contrasto con le quotazioni di mercato, che incorporano piu' di un rialzo entro dicembre e quasi 125 punti base di stretta per il prossimo anno.

Tale disallineamento deriva dai crescenti ostacoli alla crescita e dalle scarse evidenze di effetti di secondo round sui prezzi. I costi dell'energia per le famiglie sono destinati a salire nuovamente a ottobre, mettendo ulteriormente sotto pressione i loro bilanci. Inoltre, l'economia UK ha margini limitati per assorbire tali rincari, dato un mercato del lavoro che rimane debole. Se a questo si aggiunge che lo shock energetico giunge in un momento di gia' elevata fragilita' fiscale e di brusco aumento dei costi di indebitamento, le argomentazioni a favore di un rialzo dei tassi diventano meno convincenti.

Bank of Japan: 'elegantemente in ritardo' La soglia affinche' la Bank of Japan sorprenda i mercati e' alta. Un'inflazione sostenuta e la debolezza della valuta hanno supportato la nostra previsione di un aumento dei tassi questo autunno. Inoltre, i recenti interventi del Segretario al Tesoro statunitense hanno anticipato i tempi del ciclo di stretta monetaria, con una mossa a settembre ormai ampiamente prevista e quasi interamente scontata dai mercati.

Al di la' del rialzo dei tassi, gli operatori guarderanno con attenzione alle indicazioni su come i policy maker valutano la futura traiettoria di politica monetaria. Se il Governatore Ueda e colleghi confermeranno il messaggio secondo cui "ogni riunione e' aperta a qualsiasi decisione", cio' sara' probabilmente sufficiente a stabilizzare le recenti oscillazioni del cambio Usd/Jpy, destinato ad assestarsi in un range ristretto intorno a 152-157.

Un segnale piu' hawkish potrebbe far impennare le scommesse su ulteriori rialzi dei tassi, spingendo un rafforzamento dello yen verso il limite inferiore di tale intervallo.

Tuttavia, la politica rimane un fattore chiave. Eventuali indizi da parte della banca centrale sul potenziale ritmo di stretta segnaleranno il margine di flessibilita' di cui dispone in un contesto politico orientato a mantenere una politica accomodante.

Prevediamo un altro rialzo a dicembre alla luce di una serie di dati macroeconomici solidi, dalla crescita robusta del secondo trimestre alla tenuta dei salari. Sebbene i consumi non abbiano ancora recepito questo incremento salariale, il quadro generale giustifica un percorso di rialzi piu' deciso, con un tasso di riferimento che potrebbe raggiungere il picco del 2% verosimilmente il prossimo anno.

Di conseguenza, la curva dei Jgb dovrebbe appiattirsi man mano che la politica monetaria iniziera' a frenare la crescita, mantenendoci orientati verso scadenze piu' lunghe.

Un superamento del 3% per il rendimento del decennale appare ragionevole, ma e' difficile entusiasmarsi senza la conferma che la BoJ sia disposta ad allinearsi a quello che sta prezzando il mercato.

* Global Investment Strategist and Head of Macro Credit di Nuveen "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 16-09-26 13:54:51 (0384) 5 NNNN