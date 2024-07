Nuveen: elezioni Usa e tagli Fed, come posizionare il portafoglio - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Tra i titoli garantiti da attivita' (ABS), la performance del credito al consumo e commerciale continua a stabilizzarsi.

Per quanto riguarda i titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS), vediamo un sostanziale potenziale di ricompensa per gli investitori disposti ad accettare i rischi e le sfide che gli immobili ad uso ufficio e retail devono affrontare.

Infine, i titoli privilegiati sono sostenuti dai fondamentali solidi delle banche USA (i maggiori emittenti), che hanno tutte recentemente superato gli 'stress test' della Fed per il 2024. I prestiti senior e le obbligazioni societarie ad alto rendimento continuano a stupire. I prestiti senior rimangono una delle asset class a piu' alto rendimento nei mercati globali del reddito fisso.

I fondamentali dei prestiti restano solidi, con i rifinanziamenti a un ritmo sostenuto e i mutuatari che continuano a spingere in avanti le scadenze. La domanda e' particolarmente forte grazie alla formazione di obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO), il principale acquirente di prestiti senior. Prevediamo il persistere di una domanda sana, a sostegno di un reddito elevato e di un solido potenziale di rendimento totale.

Le societa' ad alto rendimento hanno beneficiato della resistenza dell'economia USA e presentano anche fondamentali sani. Ci aspettiamo che i tassi di default aumentino in presenza di alcuni segnali di decelerazione dell'attivita' economica, ma solo a livelli prossimi alla loro media a lungo termine, poiche' la qualita' del credito per l'asset class complessiva e' notevolmente migliorata negli ultimi anni.

Guardiamo ai settori non ciclici e agli emittenti di qualita' superiore con bilanci solidi, ma troviamo anche interessanti opportunita' di rendimento totale tra le buone societa' in settori. La gestione attiva del rischio di credito e la selettivita' sono fondamentali in un momento in cui l'economia rallenta e le valutazioni dei titoli non sono adeguate.

*CFA, Chief Investment Officer di Nuveen

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

