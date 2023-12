Nuveen: difendere i portafogli con il private credit - PAROLA AL MERCATO

di Saira Malik* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Un novembre da ricordare. Il mese scorso i mercati erano in uno stato di forma visto raramente: gli investitori ribassisti hanno ceduto il passo, con la volatilita' del mercato che si e' raffreddata insieme all'inflazione e i rialzisti hanno avuto la meglio mentre le colombe della politica monetaria prendevano il sopravvento sui falchi. L'indice S&P 500 (+9,1% di rendimento totale a novembre) ha registrato uno dei mesi migliori dal 2003 e l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond (+4,5%) ha realizzato il guadagno mensile piu' consistente dal 1985. Anche benchmark globali come l'MSCI All Country World Index (+9,2%) e il Bloomberg Global Aggregate Bond Index (+5,0%) si sono uniti al giubileo. Nonostante questi guadagni, invitiamo gli investitori a rimanere attenti ai rischi macroeconomici sottostanti.

I segnali dal credito al consumo sono un canarino nella miniera di carbone? La notevole resistenza dei consumatori statunitensi, sostenuta da una forte crescita dei salari e da un mercato del lavoro ostinatamente rigido, e' stata alla base dei successi economici del 2023. E mentre la stagione dello shopping natalizio ha preso il via con una spesa record durante il Black Friday e il Cyber Monday, gran parte di questi consumi sono stati pagati a credito. L'uso settimanale dell'opzione "compra ora, paga dopo" e' aumentato del 72% durante questo periodo di shopping, un segnale d'allarme che indica che la liquidita' delle famiglie potrebbe iniziare a scarseggiare. E i saldi elevati delle carte di credito potevano essere meno preoccupanti nel decennio precedente, quando i tassi erano piu' bassi, dalla meta' degli anni 2010 i tassi di interesse sul debito revolving sono quasi raddoppiati.

Inoltre, se le morosita' dei consumatori continueranno a salire, come negli ultimi mesi, l'indebitamento eccessivo potrebbe finire per essere non solo il canarino nella miniera di carbone, ma anche il motivo principale per cui gli investitori potrebbero trovarsi grumi di carbone nelle calze natalizie dei loro portafogli. Fortunatamente, abbiamo idee di investimento per contrastare i potenziali impatti della decelerazione economica, o addirittura della recessione, che potrebbero verificarsi in un simile scenario.

Considerazioni sul portafoglio Un'area di investimento da prendere in considerazione e' quella del private credit, dove il flusso di transazioni e' aumentato notevolmente negli ultimi due mesi. Le societa' di private equity che si erano tenute in disparte sono tornate in azione, dato che l'inflazione continua a diminuire e la Federal Reserve statunitense segnala che probabilmente non saranno necessari ulteriori rialzi dei tassi. Per quanto riguarda i prestiti diretti nel segmento middle market del private equity, la nostra analisi mostra che il volume delle operazioni ha raggiunto 19,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 12% rispetto al secondo trimestre. Riteniamo che l'attivita' di transazione rimarra' robusta. Inoltre, i fondamentali del credito privato rimangono solidi. Il Proskauer Private Credit Default Index (un indicatore della salute del middle market tradizionale) ha mostrato che il tasso di default e' sceso all'1,4% nel terzo trimestre, registrando il secondo calo trimestrale consecutivo.

Da quando la Fed ha iniziato il suo aggressivo ciclo di rialzo dei tassi nel marzo 2022, il credito privato ha beneficiato della natura a tasso variabile dell'asset class.

La nostra analisi mostra che i prestiti nel middle market hanno attualmente un rendimento di circa il 12% e, anche se un paio di tagli dei tassi si concretizzeranno nella seconda meta' del prossimo anno, prevediamo che tale rendimento rimarra' a due cifre. Riteniamo inoltre che il private credit dovrebbe essere in grado di resistere a un rallentamento economico. Secondo la nostra analisi dei dati di Moody's, dal 1995 i prestiti nel middle market hanno registrato un tasso di insolvenza del 4,0%, con un tasso di recupero del 77,5%, che ha portato a una perdita annuale dello 0,9%. Si tratta di meno della meta' della perdita annuale dei prestiti sindacati e delle obbligazioni high yield. Anche se le inadempienze lentamente aumentano, riteniamo che rimarranno ben al di sotto della media di lungo periodo, fornendo una spinta al private credit.

Per quanto riguarda i settori specifici del private credit, le sfide che i consumatori dovranno affrontare l'anno prossimo ci fanno diffidare dei settori ciclici e orientati al consumo come la vendita al dettaglio e la ristorazione.

Privilegiamo invece le opportunita' offerte dal settore dei servizi alle imprese, meno esposto alla spesa discrezionale.

Ad esempio, le societa' di consulenza che forniscono supporto alla progettazione di progetti infrastrutturali sono interessanti. Gli enti locali assumono queste societa' per progettare e ingegnerizzare strutture o sistemi che forniscono servizi essenziali, per i quali la domanda tende a rimanere costante, anche in una fase di recessione economica.

*CIO di Nuveen "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

