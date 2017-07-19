Nuveen: debito globale, il Regno Unito prova a riconquistare la fiducia dei mercati - PAROLA AL MERCATO

di Laura Cooper* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Con l'avvicinarsi del 26 novembre quando verra' presentata la legge di bilancio, la Cancelliera Rachel Reeves deve fare i conti con un delicato equilibrio. Il bisogno di consolidamento del Tesoro - secondo le nostre stime, circa 20-40 miliardi di sterline - non lascia molto spazio per le concessioni. La stretta fiscale e' inevitabile se Reeves vuole riportare fiducia nelle finanze britanniche. Secondo alcune indiscrezioni, il bilancio potrebbe non rispettare le promesse fatte durante la campagna elettorale: potrebbero esserci aumenti mirati delle tasse per chi guadagna di piu' e forse il primo aumento delle aliquote dell'imposta sul reddito di base in 50 anni, con un probabile aumento del 2% compensato da adeguamenti dell'assicurazione nazionale per alleggerire la pressione sulle famiglie con redditi piu' bassi. Un ulteriore congelamento delle soglie fiscali creera' un freno fiscale aggiuntivo, riducendo il deficit ma restringendo i flussi di cassa delle famiglie.

Con una politica fiscale piu' restrittiva, potrebbe aumentare il margine di manovra della BoE per un allentamento monetario che verrebbe attuato prima e in modo piu' deciso di quanto i mercati stiano attualmente scontando. Questo allineamento tra politica fiscale e monetaria potrebbe rivelarsi uno stabilizzatore a fronte di una crescita debole, un'inflazione persistente e costi del debito elevati. Nonostante cio', i mercati continuano a sopravvalutare il rischio fiscale del Regno Unito. I premi a termine dei Gilt decennali rimangono circa 70 punti base sopra il fair value rispetto agli Stati Uniti, il che mostra il persistere di un po' di incertezza dopo anni di politiche non molto coerenti. Ma con il rafforzamento dei quadri normativi e una maggiore supervisione da parte del Tesoro, quel premio sembra sempre meno giustificato.

L'esecuzione rimane il test fondamentale. Se si vuole mantenere la fiducia del mercato, le misure per aumentare le entrate devono essere anticipate, non rimandate. Anche se e' probabile che aumenti fiscali su larga scala possano smorzare il clima di fiducia, l'attenzione della Reeves su una posizione disinflazionistica - che aiuta a far scendere i tassi piuttosto che aggiungere pressione inflazionistica - dovrebbe sostenere la stabilita' del mercato. Ritardare il consolidamento fiscale, invece, potrebbe minare proprio quella fiducia nel mercato dei titoli di Stato UK che lei vuole ricostruire.

La Bank of England ha gia' iniziato a tagliare i tassi, dando il via a quello che pensiamo sara' un ciclo di allentamento graduale ma costante fino al 2026. Pensiamo che il tasso finale si fermera' intorno al 3,25%, con la prossima mossa probabilmente a dicembre, dato che il governatore Bailey e' decisamente a favore di un taglio dei tassi. Lo spread tra i Gilt a 10 anni e i Treasury, che adesso e' di circa 40 punti base, potrebbe ridursi ancora di piu' man mano che la credibilita' fiscale migliora e gli investitori rivalutano il premio di rischio del Regno Unito. Con l'elevato debito globale e la divergenza della politica monetaria tra le varie banche centrali, il Regno Unito si distingue per la sua credibilita'. Nella curva dei Gilt, continuiamo a preferire le scadenze a cinque anni, dove i rendimenti sono interessanti e l'allineamento delle politiche fiscali e monetarie offre un potenziale di carry. Sul lungo termine, il valore relativo rispetto ai Treasury statunitensi dovrebbe migliorare man mano che gli investitori ricalibreranno il rischio fiscale.

La nuova politica accomodante della BoE, la tendenza alla disinflazione e un consolidamento fiscale credibile creano insieme un contesto favorevole per la duration. Continuiamo a prevedere un rendimento dei Gilt a 10 anni del 4,2% entro la fine dell'anno. Il mix di politiche - piu' rigido sul fronte fiscale, piu' accomodante su quello monetario - del Regno Unito segna un'inversione di tendenza rispetto al modello degli ultimi anni, che privilegiava la politica fiscale rispetto a quella monetaria. In un contesto globale caratterizzato da vincoli di indebitamento e crescita fragile, il Regno Unito potrebbe offrire un primo modello di credibilita' piuttosto che di 'accomodamento', dimostrando come un'economia sviluppata possa ripristinare la fiducia dei mercati anche quando il debito supera il 100% del PIL. La stretta fiscale potrebbe non fare notizia, ma potrebbe ricostruire la fiducia silenziosa da cui dipende la stabilita' del mercato. Sul fronte fiscale, il Regno Unito potrebbe diventare un banco di prova per l'attuazione di politiche disciplinate.

*Head of Macro Credit di Nuveen "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

