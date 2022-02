Nuovo Pignone: sindacati, mancato coinvolgimento su investimento Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - I sindacati Fim-Fiom-Uilm di Nuovo Pignone lamentano il mancato coinvolgimento nel dialogo azienda-Regione Toscana relativo all'utilizzo dei fondi del Recovery plan e criticano l'atteggiamento dell'ente territoriale guidato da Eugenio Giani. "Troviamo ingiustificabile questo comportamento e non accettiamo di essere considerati dalle istituzioni come soggetti di natura notarile, utili solo a gestire le crisi.

Chiediamo di essere coinvolti nel confronto sulle politiche di riconversione per rappresentare i lavoratori al tavolo toscano e in tutti quelli con le Regioni in cui il gruppo Baker Hughes ha sedi: Puglia, Calabria, Campania e Lombardia". I sindacati aggiungono che a prevedere il coinvolgimento nella governance e' il Protocollo vagliato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri "per la partecipazione e il confronto nell'ambito del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari".

com-ggz

(RADIOCOR) 09-02-22 14:14:24 (0378)ENE,FONUE 5 NNNN