Novo Nordisk: Mimit, Urso e Rocca incontrano management, confermato Piano Anagni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini Jens Pii Olesen, vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, e il commissario straordinario di Governo per il progetto di Anagni e presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Come indicato in una nota del Mimit, al centro dell'incontro il programma di investimento promosso da Novo Nordisk per l'ampliamento del sito produttivo sul territorio, destinato alla lavorazione e produzione di farmaci contro le malattie croniche, attraverso impianti altamente tecnologici e grande attenzione alla sostenibilita' ambientale e allo sviluppo del territorio. Nel corso dell'incontro, l'azienda ha confermato la volonta' di procedere con il piano di sviluppo industriale, il cui valore e' attualmente stimato in oltre un miliardo di euro e che dovrebbe generare importanti ricadute occupazionali sul territorio, con circa 400 nuovi posti di lavoro diretti.

Com-Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-06-26 17:04:27 (0524)SAN,PA 5 NNNN