Novartis: Gilbert Ghostine nominato presidente di Sandoz post spin-off

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - Il consiglio di amministrazione di Novartis ha annunciato la nomina di Gilbert Ghostine a presidente designato del nuovo Consiglio di amministrazione di Sandoz. Lo rende noto un comunicato di Novartis ricordando che dal 2014 Ghostine e' amministratore delegato di Firmenich, con sede a Ginevra, la piu' grande azienda privata di profumi e aromi al mondo. Gilbert Ghostine diventera' presidente del nuovo consiglio di amministrazione di Sandoz, che sara' formato a seguito dello spin-off da Novartis nella seconda meta' del 2023, previa approvazione finale del consiglio di amministrazione di Novartis e degli azionisti. Ghostine, sottolinea la nota, e' un leader aziendale esperto con un track record di attivita' in crescita e trasformazione in settori competitivi. Ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Firmenich e Diageo e attualmente fa parte di due consigli di amministrazione: in Danone, dove e' membro del comitato di controllo, e in Four Seasons Hotels & Resorts, dove presiede il comitato per la remunerazione e le nomine.

com-ale

