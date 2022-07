Notorious Pictures: acquista 10 opere al Marche' du Film di Cannes

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 lug - Notorious Pictures ha acquisito 10 nuove opere cinematografiche a seguito dei contatti avviati nel corso dell'ultima edizione del Marche' du Film al Festival di Cannes. I titoli sono Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente; Dirty Dancing; Jeanne Du Barry; Motherland; Mindcage; Bangman; Argonuts, Mavka - Lo Spirto della Foresta; Betty Flood; 200% Lupo. "Abbiamo impresso una significativa svolta in termini strategici per quanto riguarda la Business Unit Distribuzione - ha commentato Guglielmo Marchetti ceo e chairman - Il piano editoriale della societa', riferito ai film a prioritario sfruttamento cinematografico, poggia su tre linee di prodotto ben definite, che corrispondono alle rinnovate esigenze del pubblico cinematografico. Sono ben sei i franchises globali che porteremo nelle sale nei prossimi mesi, tutti con un enorme notorieta' e con potenziale commerciale di grande impatto. Abbiamo arrichito significativamente la nostra offerta acquisendo film congrandi storie, registi di fama internazionale e soprattutto attori con staordinarie capacita' e notorieta'.

Infine,ma non meno importante, gli acquisti nell'area di business che piu' ci ha caratterizzato in questi primi 10anni di attivita', il Family Entertaiment. Grandi animazioni per attrarre il grade pubblico delle famiglie con bambini. Siamo pronti per affrontare con rinnovato entusiasmo per contribuire concretamente alle nuove sfide che il mercato della sala deve affrontare'.

