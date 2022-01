Norvegia: Fondo sovrano cresce del 14,5% nel 2021, guadagnati 158 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Il Fondo sovrano norvegese continua a crescere e non risente del Covid-19. Nel 2021 il piu' grande fondo sovrano al mondo - alimentato dai ricavi derivanti dal petrolio - ha guadagnato 1.580 miliardi di corone (circa 158 miliardi di euro), pari a un rendimento del 14,5%. Lo ha reso noto la Banca di Norvegia, che lo gestisce. Il valore del fondo a fine dicembre 2021 e' arrivato a 12.340 miliardi di corone, pari a circa 2,3 milioni di corone (230mila euro) per ciascuno dei 5,4 milioni di abitanti della Norvegia. Presentando i risultato 2021, il governatore della Banca centrale norvegese, Oystein Olsen, ha parlato di un 'anno abbastanza positivo'. Quello del 2021, per il fondo e' il quarto miglior rendimento annuale, a livello percentuale, dalla sua creazione nel 1990, e il secondo migliore in termini assoluti. La pandemia di Covid-19 e' stata 'negativa per la societa'' ma, da un punto di vista puramente aritmetico, 'positivo per i mercati finanziari' e di conseguenza anche per il fondo, ha rilevato il suo numero uno, Nicolai Tangen.

L'andamento del fondo - destinato a finanziare le spese future del welfare norvegese - era stato positivo anche nel primo anno della pandemia: nel 2020 ha guadagnato 1.070 miliardi di corone.

Guardando nel dettaglio il portafoglio del fondo, a fine dicembre 2021 per il 72% era composto da azioni, che hanno guadagnato il 20,8%, soprattutto grazie ai rialzi negli Usa e nei comparti energia, finanza e tecnologia. Apple, Microsoft e Alphabet (casa madre di Google) da sole hanno portato al fondo - che e' presente nel capitale di oltre 9mila societa' - un guadagno di 200 miliardi di corone. Le obbligazioni rappresentano il 25,4% degli attivi del fondo e nel 2021 hanno avuto un rendimento negativo per l'1,9%. Gli investimenti immobiliari (2,5% del portafoglio) hanno guadagnato il 13,6% e i progetti nell'energia rinnovabile non quotati in Borsa - quarta voce nel portafoglio e ancora marginale - hanno avuto un rendimento del 4,2%. 'Una cosa e' certa, la crescita fantastica che abbiamo visto negli ultimi 25 anni non potra' semplicemente continuare cosi', perche' i tassi di interesse sono ai minimi storici e le azioni a un livello storicamente alto. Ci dobbiamo aspettare un meteo agitato per il futuro', ha ammonito Tangen. In merito a questioni di attualita' come la crisi sull'Ucraina, Tangen ha spiegato che 'siamo degli investitori di lungo termine.

Abbiamo degli investimenti in Russia e non ci muoviamo da li''.

Red-Fla-

(RADIOCOR) 27-01-22 15:49:09 (0493) 5 NNNN