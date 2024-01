Nordea AM - Verso Oriente: orizzonti di investimento per il 2024 nei Mercati Emergenti - PAROLA AL MERCATO

Di Pierre-Henri Cloarec* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Per il 2024 siamo ottimisti e vediamo un elevato potenziale di crescita strutturale in alcuni paesi emergenti.

Il mercato azionario indiano ha dimostrato resilienza nonostante le valutazioni che talvolta possono essere definite impegnative. Queste valutazioni possono essere giustificate dal fatto che nel Paese ci sono alcune imprese di altissima qualita' con un alto potenziale di crescita, grazie al basso PIL pro capite, intorno ai 2000 dollari, e a un dividendo demografico molto interessante. Inoltre, queste aziende operano in un contesto in cui varie riforme strutturali implementate negli ultimi dieci anni stanno ora dando i loro frutti. Dopo i nostri incontri con il top management di varie aziende a Mumbai e Delhi alla fine del 2022, e' diventato chiaro che gli investimenti guidati dal governo stanno finalmente rafforzando la fiducia delle imprese e determinando maggiori investimenti privati. Siamo fondamentalmente positivi sull'India e vediamo grandi opportunita' di crescita per il futuro. L'India ha la seconda piu' grande popolazione di consumatori finanziari al mondo e una penetrazione di prodotti finanziari estremamente bassa.

Ci aspettiamo che le banche indiane traggano vantaggio dall'inizio di un nuovo ciclo di crescita del credito guidato da una popolazione giovane con un desiderio di consumo combinato a famiglie sottoindebitate, nonche' da una ripresa degli investimenti privati. Le banche indiane sono ben posizionate per soddisfare la domanda imminente con coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei requisiti normativi. Anche i bilanci delle banche sono generalmente in ottima forma e, secondo il rapporto sulla stabilita' finanziaria della banca centrale indiana (RBI), il tasso di insolvenza dei prestiti delle banche indiane e' sceso al minimo storico.

Il mercato azionario brasiliano e' attualmente sostenuto dal miglioramento delle aspettative di crescita del PIL, mentre il mercato del lavoro e i consumi rimangono resilienti e l'inflazione decelera. I primi due tagli dei tassi di 50 punti base in agosto e settembre hanno inviato ulteriori segnali positivi agli investitori. Sta emergendo un consenso politico per la riforma del complesso sistema fiscale brasiliano e vi sono alte probabilita' che la legge venga approvata entro la fine dell'anno. Cio' rappresenterebbe una pietra miliare e potrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia degli investitori. Inoltre, nonostante il contesto macroeconomico interessante, le valutazioni continuano a fornire supporto. Il settore dei consumi brasiliano dovrebbe beneficiare dei recenti tagli dei tassi di interesse che probabilmente allenteranno la domanda repressa e continueranno a spingere i consumi privati. La pressione sui prezzi al consumo notevolmente ridotta, il miglioramento della situazione occupazionale e i salari sensibilmente aumentati rafforzano il potere d'acquisto complessivo. Di conseguenza, la fiducia dei consumatori brasiliani e' molto piu' elevata che in Europa o in altri mercati emergenti.

Nonostante la fiducia persistentemente bassa delle famiglie e delle imprese, le crescenti turbolenze immobiliari e l'urgente necessita' di ripristinare i flussi esteri, il governo centrale cinese ha chiarito che grandi stimoli non sono ancora considerati un'opzione, il che ha provocato una maggiore frustrazione da parte degli investitori. Ci aspettiamo invece che le misure possano riguardare aree selezionate come i veicoli elettrici, la produzione e l'automazione di fascia alta o le energie rinnovabili/tecnologia verde. Ovviamente e' necessario ripristinare la fiducia delle famiglie per uscire dall'attuale circolo vizioso e riportare quindi gli investitori locali e stranieri all'azionario cinese. Detto questo, crediamo che concentrandoci sulla ricerca di societa' esposte alle suddette sacche strutturali di crescita, con una solida visibilita' a lungo termine, in parte grazie al loro allineamento con le priorita' a lungo termine del governo, dovremmo essere in grado di generare valore. Sebbene i risultati a breve termine siano stati piuttosto volatili, rimaniamo fiduciosi sulle loro prospettive a lungo termine.

*Portfolio Manager delle strategie Emerging Stars Equity ed Emerging Stars Ex China Equity di Nordea AM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

