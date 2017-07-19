Nordea AM: guardare oltre la liquidita' in un mondo con pochi beni rifugio sicuri - PAROLA AL MERCATO

di Henrik Stille* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Per gli investitori, l'era della 'navigazione tranquilla' in liquidita' e obbligazioni di alta qualita' e' finita. Titoli di stato volatili, rendimenti reali in calo sulla liquidita' e crescente incertezza stanno ridefinendo i portafogli a reddito fisso. La sfida e' chiara: come possono le posizioni di liquidita' essere investite in modo produttivo senza incorrere nei classici rischi di tasso di interesse o di credito? Quando i beni rifugio non sono piu' immuni Negli ultimi anni, le convinzioni consolidate degli investitori nel reddito fisso sono state profondamente messe in discussione. Tensioni geopolitiche, pressioni fiscali, fluttuazioni inattese dei tassi e incertezza politica hanno reso i mercati obbligazionari un ambiente molto piu' complesso. Anche i tradizionali portafogli di titoli di Stato di alta qualita' restano esposti al rischio di tasso, che puo' generare perdite significative quando i tassi aumentano bruscamente.

Allo stesso tempo, ingenti capitali restano parcheggiati tra liquidita' e depositi vincolati in tutta Europa. Sebbene cio' possa sembrare rassicurante, i rendimenti reali sono sempre piu' sotto pressione. Ancor prima dei recenti eventi in Medio Oriente, l'inflazione - pur stabilizzandosi vicino agli obiettivi delle banche centrali - ha continuato a erodere il potere d'acquisto, un rischio che potrebbe intensificarsi in un contesto di rinnovate pressioni sui prezzi.

Gli investitori si trovano quindi di fronte a un dilemma: i titoli di Stato tradizionali non offrono piu' una stabilita' indiscussa, mentre detenere liquidita' comporta un costo opportunita' crescente. Cio' che serve sono alternative che combinino prevedibilita' e potenziale di rendimento, senza compromettere la qualita'.

Qualita' e gestione attiva contano I titoli di Stato offrono solo una soluzione limitata, come hanno dimostrato gli eventi del 2022, quando i bruschi aumenti dei tassi di interesse hanno causato perdite significative in molti portafogli obbligazionari tradizionali. Nel frattempo, spostarsi verso aree a piu' alto rendimento come le obbligazioni high yield comporta rischi di credito e di spread notevolmente maggiori.

Segmenti di alta qualita' come le obbligazioni garantite, conosciute anche come covered bond, risultano quindi particolarmente interessanti. In questo mercato non si e' registrato alcun default da oltre 200 anni e tali strumenti offrono spesso rendimenti migliori a parita' di qualita' creditizia. Tuttavia, investire nel segmento giusto e' solo una parte dell'equazione.

*Lead Portfolio Manager della Strategia Active Rates Opportunities di Nordea.

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(RADIOCOR) 25-04-26 15:05:47 (0335) 5 NNNN