Nocivelli Abp: si aggiudica in Rti gara Consip per appalto da 14,4 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Nocivelli Abp si e' aggiudicata in Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) la gara a procedura aperta indetta da Consip per i servizi di facility management di uffici, universita', enti e istituti di ricerca del Lotto 10. Quest'ultimo comprende patrimoni immobiliari nei territori comunali delle province delle Marche e nei territori comunali della provincia di Perugia. La societa', specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, lavorera' con Facility - Lacerenza Multiservice e con l'Rti Copura - Ar.Co. Lavori - Multiservice - Kineo Energy e Facility. Il valore complessivo del Lotto 10 e' di 14,4 milioni di euro in 36 mesi. Il plafond saturabile in capo a Nocivelli Abp potra' arrivare fino al 70%. "Siamo molto soddisfatti di questa aggiudicazione: si tratta di una gara molto importante, in un territorio per noi nuovo. Questo risultato che si va ad aggiungere a un backlog di 600 milioni di euro al 2031 conferma l'efficacia delle attivita' intraprese in questi mesi", ha detto Nicola Turra, amministratore delegato di Nocivelli Abp, sottolineando che "grazie a un portafoglio ordini e un patrimonio sempre piu' solidi oltre a una liquidita' in crescita, riusciamo ad accedere a commesse e lavori sempre piu' significativi, con ampi spazi di crescita nelle aree in cui siamo gia' saldamente posizionati". Nonostante le problematiche legate ai costi energetici e alle materie prime, la societa' ottiene "contratti vantaggiosi mantenendo inalterata la redditivita' e con buone prospettive di crescita", ha aggiunto Turra.

Ars

