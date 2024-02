Nissan: offrira' servizi mobilita' a guida autonoma in Giappone entro anno fiscale 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - Parte dal Giappone la commercializzazione dei servizi di mobilita' a guida autonoma di Nissan Motor Co, che iniziera' a offrirli a partire dall'anno fiscale 2027. Come si legge in una nota, "si tratta di un passo significativo per la realizzazione della visione aziendale a lungo termine Ambition 2030 pensata per migliorare la mobilita', verso un mondo piu' pulito, sicuro ed inclusivo". Con la mobilita' autonoma, Nissan fornira' nuovi servizi a supporto delle comunita' locali in Giappone, che si trovano ad affrontare varie sfide in termini di mobilita', come la carenza di autisti causata dall'invecchiamento della popolazione. Dal 2017, Nissan sta testando modelli di business per i servizi di mobilita' in Giappone e all'estero. In particolare, nell'area di Minato Mirai a Yokohama e nella citta' di Namie nella prefettura di Fukushima, dal 2021 e' attivo un servizio di mobilita' assistita chiamato Namie Smart Mobility. Fuori del Giappone, il gruppo sta testando sistemi di guida autonoma a Londra e in altre aree con il supporto del governo britannico. Forte di queste esperienze, Nissan iniziera' appunto a offrire servizi di mobilita' a guida autonoma a partire dall'anno fiscale 2027, collaborando con terze parti quali autorita' locali e operatori di trasporto. Nel corso delle prove, che inizieranno nell'area di Minato Mirai nell'anno fiscale 2024, il livello di guida autonoma sara' gradualmente aumentato, valutando la reazione da parte dei clienti, con l'obiettivo finale di fornire servizi senza conducente. Negli anni fiscali 2025 e 2026 saranno effettuati test dimostrativi nell'area di Yokohama, tra cui Minato Mirai, Sakuragi-cho e Kannai, con un totale di 20 veicoli (con conducente a bordo).

Ars

(RADIOCOR) 28-02-24 15:43:04 (0519) 5 NNNN