NextGeo: si aggiudica in Rtc gara Terna per survey marina per cavo Milano-Montalto

L'importo dell'aggiudicazione ammonta a oltre 28 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Next Geosolutions, gruppo attivo nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, si e' aggiudicata - come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (Rtc) - la gara di Terna per i servizi di 'survey marina preliminare e caratterizzazione ambientale', relativa al nuovo collegamento HVDC Milano-Montalto. La Rtc vede la partecipazione di NextGeo, come capogruppo per una quota dell'84% circa , e dei partner CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare), Poliservizi e CIBM (Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata 'G. Bacci' di Livorno). L'opera, che colleghera' il Lazio e la Lombardia con un tracciato marino di circa 280 chilometri, rientra tra le dorsali elettriche previste dal progetto Hypergrid di Terna, con l'obiettivo di incrementare i flussi di energia tra il Centro-Sud Italia e le regioni settentrionali, ricorda una nota.

L'importo dell'aggiudicazione ammonta a oltre 28 milioni di euro.

com-Ale.

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