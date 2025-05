Nextalia: Canzonieri, dal nostro osservatorio economia va bene, serve ottimismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - "Dal nostro osservatorio l'economia italiana va bene, ci vuole una buona fetta di ottimismo". Lo ha sottolineato Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia, parlando delle prospettive per il settore del private markets e dell'economia italiana nel corso del convegno 'Made in Italy: le strategie dell'Italia' nell'ambito della seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento. "C'e' un settore automotive e una filiera a monte a valle che soffre, ad oggi noi non abbiamo investimenti all'interno di quella filiera.

Ma l'economia in generale sta andando bene, le nostre aziende crescono a doppia cifra a livello di fatturato ed ebitda".

Quanto alla recente acquisizione della maggioranza della societa' Westrafo, Canzonieri ha sottolineato che si tratta di un'azienda che "realizza meno del 20% del fatturato in Italia" il resto all'estero, "un po' piu' in Europa e un po' meno in Usa". Ieri, ha aggiunto "ero vicino Torino a guardare un'altra azienda industriale, ci sono piccole realta' che non si conoscono che realizzano il 90% del fatturato all'estero" e "succede che hanno anche bisogno di crescere in Italia".

Sim

(RADIOCOR) 23-05-25 14:17:12 (0422) 5 NNNN