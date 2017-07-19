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            Next Geosolutions: ok Invitalia a finanziamento piano sviluppo in Campania

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - Next Geosolutions, gruppo attivo nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, comunica in una nota la conclusione con esito positivo dell'istruttoria relativa ad un programma di investimento nella Regione Campania.

            In particolare, si legge in una nota, Invitalia, ha approvato la proposta di Contratto di Sviluppo, deliberando la concessione di agevolazioni per un importo massimo di 9.414.923 euro. Il programma di investimento prevede spese ammissibili per un valore pari a circa 23,5 milioni. Tali investimenti includono, tra l'altro, l'acquisto di un capannone industriale sito nel Comune di Napoli, interventi di adeguamento e sviluppo di nuove aree dedicate alla gestione delle attrezzature e di laboratori specializzati, nonche' l'acquisizione di asset tecnologici.

            Com-Cel

            (RADIOCOR) 06-05-26 09:34:09 (0240) 5 NNNN

              


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