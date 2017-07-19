Dati
            Notizie Radiocor

            Nexi: Bertoluzzo, felici di Sabadell indipendente, resta potenziale partner

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - Banco Sabadell e' rimasto 'indipendente, siamo ovviamente lieti di constatarlo' e, per questo, 'continuiamo a considerare la banca un potenziale partner fantastico in Spagna, data la loro attenzione ai pagamenti, l'attenzione alle Pmi e il profondo radicamento' nell'economia locale. Cosi' il ceo di Nexi, Paolo Bertoluzzo, nel corso di una conference call con gli analisti finanziari, a chi gli chiedeva un commento su Banco Sabadell alla luce della fallita scalata di Bbva (e l'ipotesi, poi sfumata, di acquisire la divisione pagamenti di Sabadell). Pertanto, 'continueremo a dialogare con loro per vedere se ci sono nuove opportunita' di fare qualcosa insieme ma a condizioni nuove' rispetto agli accordi passati, 'potenzialmente anche su un modello di business completamente diverso'. Insomma, c'e' un 'ottimo rapporto, siamo ancora interessati a fare qualcosa insieme e vedremo dove si andra' a finire nei prossimi mesi. Siamo molto tranquilli al riguardo'.

            Nexi 4,133 -7,41 10.55.34 4,024 4,286 4,279


