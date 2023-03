Neuberger Berman: Xi verso il consolidamento del controllo in Cina - PAROLA AL MERCATO

di Puay Yeong Goh * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - Il 12 marzo in Cina si e' chiuso il Congresso Nazionale del Partito con un completo rimpasto dei dirigenti del Consiglio di Stato, consolidando il controllo del Presidente Xi Jinping sia sul Partito sia sullo Stato. Come ampiamente previsto, Xi e' stato nominato per un terzo mandato, un evento senza precedenti, mentre i suoi stretti alleati occupano ora posizioni chiave. Questo assetto politico gli spiana la strada per l'attuazione della propria visione di "prosperita' comune" per raggiungere "un futuro piu' sostenibile ed equo" per il Paese.

Nel Consiglio di Stato, Li Qiang e' stato nominato nuovo premier e Ding Xuexiang e' diventato primo vice premier.

Altri tre vicepremier sono stati promossi in ottobre a membri del Politburo. Tutti sono stretti alleati del presidente Xi con poca esperienza di lavoro al piu' alto livello politico, ma probabilmente saranno forti attuatori delle sue politiche.

La principale sorpresa e' stata la conferma di persone gia' in carica in posizioni chiave associate alle politiche economiche, tra cui il governatore della Pboc Yi Gang, il ministro delle Finanze Liu Kun e il ministro del Commercio Liu Wentao. E' probabile che le loro competenze tecnocratiche e la loro vasta esperienza professionale siano necessarie per garantire la continuita' delle politiche e la loro efficace attuazione. Detto cio', questa disposizione potrebbe essere transitoria e i cambiamenti potrebbero essere apportati nel corso dell'anno, insieme alle riforme sulla regolamentazione finanziaria.

Quest'anno, la Cina ha optato per un obiettivo di crescita di circa il 5%, inferiore all'obiettivo a quello del 2022 e alle aspettative del mercato del 5,5-6%. Riteniamo che l'obiettivo conservativo dimostri come la leadership resti concentrata sui propri obiettivi di medio termine e come sia fiduciosa sulla ripresa economica organica prevista dopo le enormi perturbazioni dello scorso anno causate dalla politica zero-Covid. Prevediamo una crescita del Pil di circa il 5,3% su base annua nel 2023, in gran parte trainata da un rimbalzo del 9% dei consumi privati. Vediamo inoltre uno spazio limitato per gli stimoli monetari o fiscali quest'anno e ci aspettiamo che la leadership rimanga impegnata a ridurre la leva del settore immobiliare.

Sebbene il neopremier Li abbia indicato un approccio piu' orientato al business per promuovere l'imprenditorialita', riteniamo che l'orientamento verso le aziende statali (Soe) continuera', in particolare nei settori della sicurezza nazionale e dell'autosufficienza nell'alta tecnologia, che sono una grande priorita' per Xi. Il ruolo di aziende statali inefficienti probabilmente pesera' sulla crescita della Cina.

Nel medio termine, vediamo un rallentamento verso un piu' sostenibile 3-4% annuo, guidato da queste riforme politiche, dai cambiamenti demografici e dall'orientamento verso una crescita guidata dallo Stato. La crescita dei consumi sara' probabilmente piu' elevata, ma potrebbe non compensare il calo del contributo del settore immobiliare e degli investimenti in infrastrutture.

* Senior Economist, Neuberger Berman "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 27-03-23 18:00:08 (0443) 5 NNNN