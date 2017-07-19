Neuberger Berman: 9 domande per la Bce - PAROLA AL MERCATO

di Patrick Barbe* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - 1.Nei verbali del mese scorso, la Bce ha riconosciuto che la guerra e' 'un evento di rischio significativo'. E' sufficiente per determinare un cambiamento nella sua recente strategia di politica monetaria? Poiche' la guerra rappresenta un 'evento di rischio significativo', la Bce ha definito durante il suo ultimo incontro una serie di tre scenari economici: di base, avverso e severo, al fine di orientare la propria politica monetaria sulla base di criteri chiari. Oggi i prezzi dell'energia si collocano tra i primi due scenari, il che significa che la Bce dovrebbe rimanere in attesa questa settimana e aspettare l'evoluzione del conflitto, in occasione della prossima riunione dell'11 giugno, per prendere una decisione basata su un approccio dipendente dai dati.

2.L'inflazione sara' il principale fattore monitorato dalla Bce in vista della prossima (e delle successive) riunioni? Il nuovo approccio della Bce basato su scenari combina diversi indicatori economici: ci sono i tassi di inflazione headline e core, ma la maggior parte di essi sono indicatori anticipatori dell'inflazione (come petrolio, gas, tasso di disoccupazione e aumento dei salari).

3.Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, ha sostenuto una politica monetaria prudente in scenari come quello attuale.

Cosa intende in termini pratici con una politica monetaria prudente? Riteniamo che abbia inviato al mercato un messaggio per essere preparato all'approccio della Bce basato sui dati ('data dependent').

4.Alcuni affermano che la BCE abbia una lunga storia di errori di politica monetaria nelle crisi passate. Secondo la sua opinione, quale sarebbe il piu' grande errore che l'autorita' monetaria europea potrebbe commettere in questo scenario? E' difficile prevedere come si concludera' il conflitto in Iran. Ma riteniamo che, dato il suo costo insostenibile per tutti i paesi, ci aspettiamo che una soluzione sia trovata nelle prossime settimane e, pertanto, che la Bce debba attendere i dettagli di tale soluzione prima di agire.

5.Se il conflitto termina entro poche settimane, come sembra essere la visione prevalente, quale sara' l'impatto sull'economia europea? Il mercato sta confrontando la situazione attuale con quella del 2022. La crescita economica era pero' gia' debole prima del conflitto e gli Stati dell'Eurozona attualmente non dispongono di margini fiscali. L'espansione della crescita nel 2026 era basata su un aumento dei consumi. Riteniamo che, se il conflitto dovesse protrarsi oltre meta' maggio, le famiglie sarebbero colpite dall'aumento dei prezzi della benzina, aumentando cosi' il rischio di una recessione.

*Head of European Investment Grade Fixed Income di Neuberger Berman.

Red-

(RADIOCOR) 03-05-26 12:56:43 (0192) 5 NNNN