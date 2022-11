Netweek: ok a concambio per fusione con Media Group, Rete 7 conferita nel gruppo

A cda delega per aumenti di capitale da 40 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - Il cda di Netweek, preso atto del parere dell'esperto nominato dal Tribunale di Lecco nella figura di PricewaterhouseCooper, ha confermato i valori del concambio per la fusione tra Netweek e Media Group. Secondo la valutazione effettuata, le nuove azioni di Netweek da emettere in favore degli azionisti Media Group saranno pari a 291.439.834. Il prezzo unitario al quale verranno emesse le nuove azioni in sede di aumento di capitale a servizio della fusione sara' pari al rapporto tra il Fair Value di Netweek e le azioni esistenti ante-fusione, ovverosia 0,101 euro. A seguito dell'aumento di capitale, le azioni di Netweek post-fusione saranno quindi pari a 433.547.760, di cui: 142.107.926 azioni, pari al 32,8% del capitale sociale, di titolarita' degli attuali azionisti di Netweek; e 291.439.834 azioni, pari al 67,2% del capitale sociale, di titolarita' di Vassiliki Tziveli e Jana Masova (in misura pari al 50% ciascuna), quali attuali proprietarie delle quote di Media Group. Inoltre, il cda ha approvato l'accordo di investimento siglato tra Netweek e la societa' La Nazionale, interamente controllata da Simone Baronio, avente ad oggetto il conferimento in Netweek delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale della societa' Rete 7 che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche. Le altre misure approvate dal cda sono state: il piano di stock option fino ad massimo di 10 milioni di azioni di nuova emissione; l'accordo di investimento con Global corporate finance opportunities per emissione di un prestito obbligazionario di euro 15 milioni e la proposta di delega al consiglio di amministrazione per aumenti di capitale per complessivi 40 milioni di euro. E' stata convocata un'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti in prima convocazione per il 10 gennaio 2023 e in seconda per il 16 gennaio.

