Netflix: c'e' accordo per rilevare asset Warner Bros. Discovery per 82,7 mld $ (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Netflix e Warner Bros. Discovery (Wbd) hanno "stipulato un accordo definitivo in base al quale Netflix acquisira' Warner Bros., compresi i suoi studi cinematografici e televisivi, Hbo Max e Hbo". Lo annunciano le due major in una nota congiunta.

"La transazione in contanti e azioni - si legge nel comunicato - ha un valore di 27,75 dollari per azione Wbd (soggetta a un collar), con un valore aziendale totale di circa 82,7 miliardi di dollari (equity value di 72,0 miliardi di dollari). La transazione dovrebbe concludersi dopo la separazione, gia' annunciata, della divisione Global Networks di Wbd, Discovery Global, in una nuova societa' quotata in borsa, che dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2026".

"Questa acquisizione - viene rimarcato nella nota - riunisce due aziende pionieristiche nel settore dell'intrattenimento, combinando l'innovazione, la portata globale e il servizio di streaming di prima classe di Netflix con la tradizione secolare di Warner Bros. nella narrazione di storie di livello mondiale. Franchise, serie tv e film amati dal pubblico come The Big Bang Theory, I Soprano, Il Trono di Spade, Il Mago di Oz e Dc Universe entreranno a far parte dell'ampio portfolio di Netflix, che include Mercoledi', La casa di carta, Bridgerton, Adolescence ed Extraction, creando un'offerta di intrattenimento straordinaria per il pubblico di tutto il mondo".

