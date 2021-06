Nestle' Italia: in 2020 generati 4 mld di valore condiviso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 giu - Nel 2020 Nestle' Italia ha generato nel nostro Paese 4,009 miliardi di euro di valore condiviso, misurato sommando le ricadute dirette, indirette e indotte delle attivita' del gruppo in Italia. In particolare, le ricadute dirette ammontano a 757 milioni di euro: si tratta della ricchezza espressa attraverso il valore aggiunto (comprensivo del contributo fiscale delle imprese e delle ricadute occupazionali) generato direttamente dalle attivita' industriali e commerciali in Italia. Le ricadute indirette sono pari a 2,054 miliardi e rappresentano il valore aggiunto dei segmenti a monte e a valle del settore (per esempio fornitori e distribuzione). Infine, le ricadute indotte sono pari a 1,198 miliardi e sono la maggior spesa privata e pubblica generata grazie alla ricchezza prodotta direttamente e indirettamente nelle diverse fasi della filiera. La ricerca, realizzata da Nestle' Italia in collaborazione con Althesys, e' stata presentata dal presidente e amministratore delegato di Nestle' Italia e Malta, Marco Travaglia, che ha specificato che questo valore condiviso rappresenta lo 0,24% del Pil italiano ed e' pari a 1,8 volte il valore della produzione del gruppo. Inoltre, il manager ha specificato che questo contributo rappresenta il 3,8% della produzione alimentare del Paese, lo 0,57% della produzione industriale e il 12,85% del valore aggiunto della filiera alimentari, bevande e tabacchi. Da ricordare che Nestle' Italia ha circa 4.600 collaboratori, 10 sedi (di cui 7 siti produttivi), oltre 50 marche e un fatturato di 1,5 miliardi di euro, che diventano 2 miliardi considerando anche le affiliate.

