Nestle': investe 310 mln di franchi svizzeri in Brasile su salute e nutrizione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 set - 'La nutrizione e' una delle categorie chiave di Nestle' a livello globale e oggi rappresenta circa il 20% delle vendite del Gruppo', ha dichiarato Jeff Hamilton, ceo di Nestle' Zone Americas. 'Il Brasile e' un mercato strategico per questo settore e questo investimento ampliera' le capacita' produttive locali aumentando al contempo l'accesso a prodotti nutrizionali di alta qualita' basati sulla scienza'.

sma.

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(RADIOCOR) 03-09-26 12:06:46 (0296)FOOD 5 NNNN