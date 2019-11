Natuzzi: tavolo al Mise, positivo andamento del piano industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - Si e' svolto ieri al MiSE il tavolo di monitoraggio sulla situazione produttiva e occupazionale della societa' Natuzzi. Al tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, di Invitalia, delle Regioni Puglia e Basilicata e le sigle sindacali. Nel corso della riunione, l'azienda ha comunicato l'andamento del piano industriale, che risulta positivo. Coerentemente con gli impegni presi, gran parte del personale in esubero e' stato assorbito e l'azienda sta procedendo verso la ristrutturazione e il rilancio, con l'estinzione dell'ammortizzatore sociale entro il 31 dicembre 2020. Anche i sindacati - informa il ministero - si sono dichiarati soddisfatti dei risultati raggiunti, frutto del progetto 'esuberi zero' che prevede l'internalizzazione delle attivita' e frena le delocalizzazioni e i trasferimenti all'esterno di pezzi di produzione. 'Ringrazio tutte le parti sedute a questo tavolo per l'impegno che stanno mettendo nel rilanciare gli stabilimenti di un'azienda storica del Sud Italia, garantendo, al tempo stesso, la salvaguardia dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Governo in questi mesi. E' un percorso che il MiSE continuera' a monitorare affinche' il piano industriale presentato dalla Natuzzi raggiunga tutti gli obiettivi prefissati. E' nostro interesse che questi momenti di confronto, sia in sede regionale che nazionale, vengano incoraggiati per consentire agli attori di fare tutte le riflessioni del caso', - ha dichiarato Giorgio Sorial.

