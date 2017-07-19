Natixis IM: Jackson Hole, di che parlera' Warsh? - PAROLA AL MERCATO

di Jack Janasiewicz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ago - Il Simposio sulla politica economica di Jackson Hole del 2026 comincia oggi. L'evento annuale riunisce banchieri centrali, ministri delle finanze, accademici e leader di mercato di tutto il mondo per discutere delle principali iniziative di politica monetaria e delle sfide economiche. Il tema centrale di quest'anno e': 'Innovazione finanziaria: implicazioni per i pagamenti e la politica'. Storicamente, l'evento ha spesso dato il tono alla politica monetaria, con Wall Street che analizza minuziosamente ogni singola parola alla ricerca di indizi sul futuro andamento dei tassi di interesse. I presidenti della Federal Reserve statunitense tendono ad essere al centro dell'attenzione durante l'incontro; il presidente Warsh interverra' domani e ci chiediamo di cosa potrebbe parlare Kevin Warsh.

Durante la riunione del Fomc di luglio, Warsh ha osservato che il suo discorso era ancora un foglio bianco e che non aveva ancora deciso se presentare un quadro generale o discutere delle misure che la Fed avrebbe potuto adottare tra settembre e dicembre. Ha tuttavia accennato al fatto che avrebbe voluto inquadrare le 'grandi questioni', comprese alcune riflessioni sulla produttivita', sui dati demografici e sull'economia globale. Inoltre, ha aggiunto che si sarebbe consultato con i responsabili delle sue task force, i quali potrebbero o meno fornirgli spunti su cosa dire a Jackson Hole. Warsh potrebbe semplicemente attenersi all'argomento del momento: l'innovazione finanziaria. Oppure potrebbe discutere alcuni dei fattori economici a lungo termine dell'economia statunitense che ruotano attorno ai temi sopra citati, quali la produttivita' e la demografia. Ricordiamo che Warsh e' da sempre un sostenitore dell'idea che gli aumenti di produttivita' rappresentino una delle principali forze disinflazionistiche, in grado di consentire un abbassamento dei tassi di interesse senza un conseguente picco dell'inflazione.

Warsh e' stato un sostenitore del cambiamento all'interno della Fed. Criticandone spesso i modelli, i dati e le decisioni, il presidente ha istituito gruppi di lavoro con l'obiettivo di affrontare e, potenzialmente, riformare alcune aree chiave, tra cui l'uso della forward guidance e delle comunicazioni della Fed, le previsioni, il bilancio della Fed e l'impatto della produttivita' guidata dall'intelligenza artificiale sull'economia e sulla politica monetaria. Il miglioramento del processo decisionale della Fed sembra essere uno dei risultati chiave delineati da Warsh. E sebbene la riforma del processo possa essere un obiettivo fondamentale, i mercati preferirebbero avere un'idea di come potrebbero presentarsi queste proposte. Potremmo anche ricevere un aggiornamento su cio' che i cinque gruppi di lavoro hanno riscontrato finora e su quali siano le prospettive per questo processo di miglioramento? Dettagli.

Dettagli. Dettagli. Questo e' cio' che cercano gli investitori. Non vaghezze e discorsi da consulenti.

Gli investitori continueranno a cercare indizi sulle potenziali azioni di politica monetaria future. Dato che Warsh finora non ha fornito alcuna indicazione prospettica e si e' rifiutato di compilare la 'Sintesi delle proiezioni economiche' del Fomc, i mercati potrebbero benissimo rimanere a mani vuote se fossero alla ricerca di indizi sulle prossime decisioni di politica monetaria. Il mercato vuole risposte. O almeno dei dettagli. Sebbene Warsh abbia ripetutamente ribadito l'impegno della Fed a portare l'inflazione al 2%, i mercati vorrebbero sapere come. E' in gioco la credibilita' della politica monetaria. Gli investitori potrebbero non essere d'accordo con le sue argomentazioni e le sue proposte di cambiamento, ma almeno le esponga e le spieghi.

I mercati non hanno reagito bene alla conferenza stampa che ha fatto seguito all'ultima decisione della Fed. Questa volta, Warsh ha l'occasione di fare chiarezza e di ristabilire un po' di fiducia nella sua leadership. Una spiegazione piu' dettagliata delle sue idee contribuirebbe notevolmente a raggiungere questo obiettivo.

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(RADIOCOR) 27-08-26 13:14:30 (0314) 5 NNNN