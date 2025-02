Natixis IM: Fed, dazi, inflazione ed EPS europei, la traiettoria dei prossimi mesi - PAROLA AL MERCATO

di Jack Janasiewicz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Accesi? Spenti? Rimandati? Questa e' la vita degli investitori che cercano di digerire il continuo scorrere di titoli che cercano di decifrare le prospettive e l'impatto dei dazi. La gamma di incertezze e' ampia. A quanto ammonteranno i dazi? Quali beni copriranno? Ci saranno esenzioni? Le incertezze abbondano per quanto riguarda le ipotesi, il che rende ancora piu' difficile posizionarsi di conseguenza. Di conseguenza, non c'e' da stupirsi che questo scenario lasci molti investitori nella condizione di essere reattivi piuttosto che proattivi.

Il rischio principale di questo scenario? La fiducia e il sentiment iniziano ad erodersi sia a livello corporate che familiare. Non e' mai una buona cosa per l'economia o per gli asset di rischio.

Come potremmo quindi pensare ai dazi? Abbiamo ricevuto alcuni indizi su come la Federal Reserve degli Stati Uniti potrebbe considerare una simile politica guardando al Teal Book 2018.

I collaboratori della Fed hanno condotto un'analisi su come potrebbe essere l'impatto di un dazio universale del 15%. E le loro conclusioni? La Fed dovrebbe considerare i dazi come un aumento dei prezzi una tantum, poiche' i dati hanno dimostrato che l'impulso inflazionistico e' transitorio.

Affrontare un tale aumento dei prezzi una tantum con rialzi dei tassi aumenterebbe le probabilita' di recessione, un risultato tutt'altro che auspicabile. L'esame dei dazi ha suggerito che l'inflazione sarebbe stata poco modificata nel tempo e che una recessione sarebbe stata evitata. La chiave di questa prospettiva, tuttavia, e' che le aspettative di inflazione rimangano saldamente ancorate. Ironia della sorte, Powell ha fatto notare, dopo la riunione di dicembre, che alcune proiezioni sull'inflazione fatte dallo staff e dai membri votanti potrebbero aver preso in considerazione gli impatti stimati derivanti dalle potenziali tariffe. Da un lato, quindi, la ricerca del Teal Book suggerisce alla Fed di non tenere conto dei dazi, mentre le opinioni piu' recenti contenute nel Summary of Economic Projections indicano che diversi membri stanno facendo esattamente il contrario! Un'altra considerazione degna di nota e' l'impulso ai dazi.

La riscossione delle entrate e' stata citata come una delle motivazioni dell'amministrazione Trump, mentre e' stata menzionata anche la riorganizzazione dell'ordine commerciale globale. La riscossione delle entrate e' stata proposta come mezzo per integrare il gettito dell'imposta sul reddito, e Trump ha suggerito che le entrate tariffarie potrebbero sostituire completamente l'imposta sul reddito. Considerando che gli Stati Uniti importano circa 3.000 miliardi di dollari in beni, in base agli ultimi dati annuali, e che le imposte sul reddito generano circa 2.000 miliardi di dollari, sarebbe necessaria una tariffa universale del 66% su tutto cio' che viene importato dagli Stati Uniti. E questo senza considerare le ritorsioni e il probabile rallentamento della crescita che deriverebbe da una guerra commerciale. Quindi la raccolta di entrate potrebbe aiutare il finanziamento del governo, ma solo al margine. Rimodellare l'ordine commerciale globale? Si tratta di una richiesta piuttosto nobile, che richiederebbe anni per essere realizzata. Di certo non si concludera' entro la fine dei prossimi 4 anni. Per ora, supponiamo che le tariffe siano uno strumento di negoziazione che alla fine cerca di strappare una concessione.

* Portfolio Manager Natixis IM Solutions.

red-

(RADIOCOR) 23-02-25 13:47:17 (0275) 5 NNNN