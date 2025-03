Natixis IM: come costruire un portafoglio anti-dazi - PAROLA AL MERCATO

di Garret Melson* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Tariffe, tariffe, tariffe. Non si e' ancora chiuso il primo trimestre e le tariffe gia' si confermano il tema dell'anno. Sebbene i rischi tariffari e l'ammissione da parte dell'amministrazione del potenziale rischio durante il periodo di transizione stiano raccogliendo molta attenzione, le tariffe sono piu' che altro uno spettacolo secondario. Dal picco di mercato del 19 febbraio, un paniere di societa' esposte alle tariffe ha sottoperformato l'S&P 500 solo di poco piu' dello 0,5% e ha di fatto sovraperformato il Nasdaq del 3,7%. Durante il ritracciamento di lunedi', questi stessi nomi esposti alle tariffe hanno di fatto sovraperformato sia il Nasdaq sia l'S&P 500. Non e' quello che ci si aspetterebbe se la preoccupazione principale fossero i dazi. Certo, l'attenzione del mercato sembra essersi spostata verso gli effetti piu' ampi sull'economia e, a dire il vero, i rischi tariffari e l'incertezza politica generale fanno parte della narrativa e piu' a lungo questa incertezza persiste, piu' erode gli animal spirits che si erano creati sulla scia della vittoria elettorale di Trump. Ma se parliamo di preoccupazione sui mercati e sulle prospettive di crescita, non e' ai dazi e all'incertezza politica che gli investitori dovrebbero dare la colpa, ma piuttosto alla tendenza di fondo al raffreddamento in atto da mesi.

I dazi hanno certamente pesato sul sentimento degli investitori, ma i maggiori impatti sulle azioni sono finora dovuti piu' che altro al disimpegno su posizioni affollate: lunghi su azioni Usa, lunghi su Tech/AI Usa, lunghi su bitcoin. In altre parole, gli asset che hanno registrato le performance peggiori sono i nomi che hanno sovraperformato nell'ultimo anno, attirando asset e facendo salire le proprie valutazioni. Il rischio che i mercati corrono ora e' che questa fase di liquidazione si trasformi in una correzione piu' ampia e profonda, quando si materializzera' una paura per la crescita. Proprio quello che sembra emergere ora. I mercati hanno iniziato l'anno con un ottimismo eccessivo sulle prospettive di crescita e un pessimismo eccessivo sull'inflazione e ora si trovano di fronte a uno scenario che suggerisce sempre piu' un ulteriore raffreddamento sia della crescita sia dell'inflazione. Per essere chiari, e' abbastanza prematuro affermare che le dinamiche recessive stiano prendendo piede, ma i rischi di ribasso sono evidenti e crescono man mano che la crescita si raffredda da livelli elevati e superiori al trend. I pilastri che hanno sostenuto la robusta crescita economica degli Stati Uniti negli ultimi anni si stanno tutti indebolendo. I redditi reali stanno rallentando a causa del continuo indebolimento dei mercati del lavoro, il che fa pensare a un raffreddamento dei consumi, dato che gran parte della forza della spesa al consumo negli ultimi trimestri e' stata alimentata da un tasso di risparmio in calo. La spesa del governo federale e' destinata a raffreddarsi, anche in assenza delle iniziative Doge di Elon Musk, poiche' la spesa per la difesa ha raggiunto livelli insostenibili. Ma soprattutto, i bilanci degli enti statali e locali si stanno restringendo dopo anni di forte contributo alla crescita economica. Il mercato immobiliare rimane congelato, in quanto i tassi e l'accessibilita' economica hanno nuovamente messo da parte la domanda, e l'attivita' e' destinata a peggiorare prima di migliorare per un motore chiave della crescita e dell'occupazione nell'economia.

Tutto cio' avviene in un contesto in cui le aspettative di recessione sono quasi del tutto svanite e la Fed e' di nuovo piu' preoccupata dei rischi di rialzo dell'inflazione che di quelli di ribasso dell'occupazione. L'incertezza politica, sia sul fronte commerciale sia su quello fiscale, e' effettivamente un problema per la crescita, anche se non tanto per il fatto che deprime il sentimento e l'attivita', ma piuttosto perche' si traduce in un ulteriore irrigidimento passivo che tiene la Fed in attesa mentre la crescita continua a raffreddarsi. La funzione di reazione del mercato e' piu' agile di quella della Fed e, anche se quest'ultima finira' per cambiare rotta quando i rischi di crescita diventeranno piu' evidenti, nel frattempo i mercati potranno reagire in modo eccessivo quando i timori per la crescita continueranno a prendere piede. E poiche' ne' il presidente Powell ne' il presidente Trump si sono mostrati molto preoccupati per il rallentamento della traiettoria dell'occupazione, sembra probabile che la crescita rallenti ulteriormente prima che una risposta politica arresti il raffreddamento. Ma non e' tutto rose e fiori: qualsiasi correzione, mentre attraversiamo il periodo stagionalmente debole del primo trimestre e dell'inizio del secondo, si rivelera' probabilmente un punto di ingresso interessante per i guadagni del secondo semestre, quando l'incertezza lascera' il posto alle risposte, la Fed si concentrera' sulla difesa dei mercati del lavoro e la crescita si dimostrera' alla fine resistente, anche se piu' modesta.

*Natixis IM Solutions "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

