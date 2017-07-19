Natixis IM: Bce, una pausa solo momentanea - PAROLA AL MERCATO

di Romain Aumond* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - Come anticipato dai mercati, il Comitato di politica monetaria della Banca centrale europea dovrebbe lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento a luglio. Cio' farebbe seguito all'aumento di 25 punti base di giugno. Tuttavia, il tono sara' analizzato con grande attenzione dal mercato, dato che l'incertezza geopolitica e la volatilita' dei prezzi delle materie prime energetiche stanno complicando l'interpretazione della funzione di reazione dell'istituzione di Francoforte. Sebbene la natura temporanea dello shock inflazionistico osservato nell'Eurozona all'inizio del trimestre sia stata confermata dai dati sull'inflazione di giugno (2,8% contro il 3,2% su base annua di maggio), la recente ripresa delle ostilita' nello Stretto di Hormuz suggerisce al mercato che ci saranno altri due aumenti di 25 punti base entro la fine dell'anno.

Lagarde dovra' trovare un equilibrio tra la posizione del Comitato- che sembra convinto che il rischio di un effetto di secondo round si concretizzera' nella seconda meta' dell'anno - e i dati contraddittori. L'argomentazione secondo cui le aspettative di inflazione devono essere riancorate sara' probabilmente utilizzata per giustificare l'inasprimento monetario gia' evidente nelle survey sull'accesso delle imprese al credito e nell'aumento dei tassi di interesse europei, in particolare quelli reali. Tuttavia, la rapidita' con cui queste previsioni vengono adeguate al contesto geopolitico potrebbe indurre la BCE ad adottare una posizione conservatrice, rifiutandosi di considerare la situazione come uno shock puramente dal lato dell'offerta su cui non ha alcun controllo e i cui effetti di secondo round sono, allo stato attuale, contenuti.

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(RADIOCOR) 22-07-26 13:11:19 (0360) 5 NNNN