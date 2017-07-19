Natixis Cib: la fine della resilienza globale - PAROLA AL MERCATO

di Alicia Garcia Herrero * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - L'economia globale ha dimostrato una notevole adattabilita' nel 2025.

Nonostante i continui shock causati dalle politiche incostanti dell'amministrazione Trump, dalle minacce tariffarie alle guerre commerciali intermittenti, i mercati e le economie sviluppate hanno resistito alla tempesta con una resilienza che ha sorpreso molti analisti. Tuttavia, con l'inizio del 2026, vi sono fondate ragioni per ritenere che questa resilienza possa aver raggiunto i suoi limiti. Tre fattori principali stanno delineando un panorama significativamente piu' complesso rispetto all'anno precedente: i vincoli della politica monetaria statunitense, il rallentamento accelerato della Cina e le molteplici sfide che l'Europa si trova ad affrontare.

Il primo ostacolo proviene dalla Federal Reserve. Molti investitori ed economisti avevano previsto un ciclo aggressivo di tagli dei tassi di interesse che avrebbe fornito una rete di sicurezza contro qualsiasi indebolimento economico. Tuttavia, l'inflazione si e' dimostrata molto piu' persistente del previsto. I prezzi sottostanti rimangono ostinatamente al di sopra dell'obiettivo del 2%, alimentati da un mercato del lavoro ancora forte e da pressioni in settori chiave come i servizi e l'edilizia abitativa. Cio' mette la Fed in una posizione scomoda: non puo' allentare significativamente la sua politica monetaria senza rischiare di riaccendere le pressioni inflazionistiche che erano state cosi' faticosamente tenute sotto controllo. Il margine di manovra si e' ridotto drasticamente, e con esso scompare uno dei principali ammortizzatori che hanno sostenuto l'economia durante gli anni turbolenti precedenti.

Il secondo motivo di preoccupazione deriva dal gigante asiatico. L'economia cinese sta attraversando un rallentamento piu' pronunciato del previsto, con il settore immobiliare ancora impantanato in una crisi strutturale, consumi interni deboli ed esportazioni minacciate dalla frammentazione del commercio globale. Questo rallentamento non e' un problema isolato di Pechino, poiche' le sue conseguenze si riverseranno su tutta l'Asia, una regione fortemente dipendente dalla Cina come motore di crescita, destinazione per le esportazioni e fonte di investimenti.

Dalla Corea del Sud al Sud-est asiatico, le economie emergenti che si erano impegnate a integrarsi nelle catene del valore cinesi dovranno probabilmente affrontare un doloroso aggiustamento nel 2026, soprattutto se si verifichera' una correzione della domanda di semiconduttori e altri prodotti correlati che l'Asia ha massicciamente esportato negli Stati Uniti, il che spiega la resilienza di questa parte del mondo nel 2025 nonostante i dazi di Trump.

Ma forse nessuna regione affronta un inizio d'anno piu' difficile dell'Europa. Il continente e' intrappolato in una tempesta perfetta. Da un lato, sta subendo un brutale shock competitivo da parte della Cina. Le aziende cinesi non solo hanno raggiunto i loro rivali europei in settori tradizionali come l'automotive e i macchinari, ma li stanno anche superando nelle tecnologie verdi e digitali. Questa sfida e' aggravata da un apprezzamento reale del 35% dell'euro rispetto allo yuan, che rende i prodotti europei proibitivi sui mercati globali, mentre le importazioni cinesi inondano il mondo.

Oltre alla sfida economica cinese, l'Europa deve fare i conti con una Russia sempre piu' belligerante al suo confine orientale, il che richiedera' aumenti sostanziali della spesa per la difesa proprio mentre le finanze pubbliche sono sotto pressione. E a peggiorare la situazione, l'amministrazione Trump ha di fatto fatto saltare l'alleanza transatlantica, lasciando l'Europa geopoliticamente isolata ed economicamente vulnerabile. In breve, il 2026 inizia con un cocktail di sfide senza precedenti: strumenti di politica monetaria limitati per la banca centrale che emette la valuta di riserva mondiale, il dollaro; il freno proveniente dalla Cina; e un'Europa assediata da tutti i lati. La resilienza che ha caratterizzato il 2025 e' stata ammirevole, ma potrebbe aver esaurito le sue riserve.

