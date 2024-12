Mutui: Unimpresa, in crescita il mercato delle surroghe

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Nel primo semestre del 2024, il mercato delle surroghe dei prestiti per la casa, in Italia, ha registrato una crescita rilevante, con un aumento complessivo che sfiora il 60% passando da 265,4 milioni a 423 milioni. Lo rileva un'indagine del Centro studi dell'associazione Unimpresa. La crescita, si legge, testimonia una ripresa generalizzata del settore, trainata da condizioni di mercato piu' favorevoli, mitigate dal taglio dei tassi della Bce e da una maggiore competizione tra le banche commerciali. Il mercato italiano delle surroghe, secondo il report, ha dimostrato una ripresa diffusa, trainata dalle regioni del Nord e da performance particolarmente significative in aree come il Trentino-Alto Adige (+240%) e la Liguria (+108,3%). Invece in altre regioni (Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Calabria) il trend e' di sostanziale stabilita' a coferma di criticita' strutturali nel mercato del 'mattone'. In generale, i nuovi mutui sono saliti 14,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 10,5 a 11,3 miliardi. Il Nord Ovest si conferma il traino principale, con un incremento del 18,7%, pari a 4,1 miliardi (dalla Lombardia contributo di oltre 0,6 miliardi). Anche altre aree, come il Centro e il Nord Est, mostrano dinamiche positive, mentre alcune regioni del Sud e delle Isole, come Molise e Basilicata, segnano cali significativi. Giovanna Ferrara, presidente Unimpresa, accende i riflettori sulla prossima riunione Bce del 12 dicembre: "un'occasione cruciale per invertire la rotta e ridurre ulteriormente il costo del denaro. Un taglio dei tassi non solo potrebbe stimolare la domanda di mutui, rendendo piu' accessibile l'acquisto della prima casa o l'investimento immobiliare, ma avrebbe anche un effetto moltiplicatore sull'intera economia, favorendo consumi, investimenti e occupazione".

