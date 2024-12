Mutui: Bankitalia, in Sardegna e Basilicata tassi piu' bassi per le famiglie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 dic - In Sardegna e in Basilicata le famiglie italiane trovano i tassi piu' convenienti per l'acquisto dell'abitazione. Il dato emerge da una 'fotografia' al 30 settembre scattata dalla Banca d'Italia nella pubblicazione statistica 'banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosita' del credito per settori e territori'. I tassi, si legge, sono calcolati come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela escludendo le operazioni a tasso agevolato. La terza regione meno 'cara' e' l'Emilia Romagna con un tasso del 2,99 per cento. Dall'altro lato della classifica il fanalino di coda e' la Sicilia con il tasso d'interesse (Tae) sui mutui casa del 3,4% al 30 settembre scorso, di poco superiore al costo di un mutuo reperibile sia in Veneto che in Trentino Alto Adige (3,33%). Tassi alti anche per le famiglie lombarde: 3,2% mentre nel Lazio si paga di meno: 3,09 per cento. La pubblicazione, ricorda via Nazionale, e' uno dei tre nuovi fascicoli tematici, pubblicato con cadenza trimestrale, in cui nel corso del 2017 e' stato progressivamente suddiviso il Bollettino Statistico di via Nazionale.

