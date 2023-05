Mutti: fatturato 2022 sale a 563 mln (+16%), ma costi pesano su ebitda (-7%)

Export al 51%. 'Italia non sottovaluti piu' emergenza idrica' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - Il gruppo Mutti, attivo nel mercato dei derivati del pomodoro, chiude l'anno 2022 con un fatturato complessivo di 563 milioni di euro, registrando una crescita del 16% rispetto al 2021. 'Un successo - spiega l'azienda in una nota - accompagnato anche dalla messa a punto di investimenti industriali per 32 milioni di euro, destinati a interventi e attivita' ulteriormente migliorative degli indici di qualita', efficienza e sicurezza'. Il calo dell'ebitda pari a 44,7 milioni di euro (-7%) e della posizione finanziaria netta, che si attesta a -123 milioni di euro, 'sono il risultato degli aumenti di costi che l'azienda ha dovuto sostenere nel corso dell'anno'. A pesare sono infatti le materie prime: rispetto all'anno precedente, il costo dell'energia e' aumentato del 147% e quello del gas del 217%, mentre vetro e latta, materiali utilizzati dall'azienda per il packaging, sono aumentati rispettivamente per oltre il 40% e oltre il 60%. 'A fronte di cio', grazie all'impegno costante dell'azienda a scaricare il meno possibile sul consumatore finale i suddetti costi, c'e' stato solo un lieve ma necessario aumento dei prezzi a scaffale - pari a poche decine di centesimi di euro - che ha portato inevitabilmente a una penalizzazione a livello di volumi prodotti'. Rispetto al 2021, invece, sul fronte dell'export per la prima volta la quota di fatturato registrata all'estero, pari al 51% ed equivalente a 286 milioni di euro, supera quella ottenuta in Italia, pari al 49% e a 277 milioni di euro.

'I gravi fattori esogeni, dalla siccita' agli aumenti di materie prime ed energia, che hanno caratterizzato il 2022 non hanno intaccato il nostro percorso di crescita - spiega l'a.d. Francesco Mutti - siamo quindi pronti a far fronte a un 2023 che si prospetta altrettanto complesso e sfidante.

Piu' in generale dovremmo riflettere su quella che sara' la nostra politica idrica dei prossimi anni. Pensare, quindi, alla costruzione di progetti che facciano si' che l'acqua che continua a cadere venga trattenuta e non sprecata. E' evidente, da tempo, che l'emergenza idrica sia un tema che non puo' piu' essere sottovalutato'.

