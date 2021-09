Multiutility Toscana: Abf (Acea), tuteliamo Publiacqua, lo faremo in ogni sede (RPT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Con riferimento ai recenti articoli di stampa, relativi alla creazione della cosiddetta 'Multiutility Toscana', Abf (Acque Blu Fiorentine), societa' del gruppo Acea, "non puo' esimersi dal precisare che il comportamento tenuto sinora dalla societa' e' volto esclusivamente alla tutela dell'interesse sociale di Publiacqua". L'atteggiamento tenuto dai soci pubblici, precisa la nota, "sembrerebbe invece improntato al raggiungimento di un obiettivo che non considera affatto l'interesse della societa', anche alla luce dei brillanti risultati da questa ottenuti. Ne sono testimonianza le numerose irregolarita' commesse dall'avvio del cosiddetto 'Progetto Multiutility', sfociate tra l'altro anche in varie convocazioni irregolari delle assemblee societarie, e la totale carenza documentale, che non hanno posto il socio Abf in condizione di poter valutare in modo compiuto il progetto industriale alla base dell'iniziativa ipotizzata. Abf si riserva, quindi, di avviare ogni iniziativa a tutela dell'interesse della societa' Publiacqua in ogni sede". I soci privati di Publiacqua sono **Acea e Suez** mentre Acqua Toscana e' la societa' che rappresenta i soci pubblici di Publiacqua.

