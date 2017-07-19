Mufg: preview Bce, si mantengono i tassi invariati - PAROLA AL MERCATO

di Henry Cook* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - La BCE dovrebbe lasciare invariati i tassi nella riunione di luglio, con i mercati che scontano soltanto pochi punti base di inasprimento per la riunione di giovedi'. Nonostante la nuova escalation in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi del petrolio greggio, persino i falchi si sono astenuti dal sostenere che questa possa essere una riunione nella quale modificare la politica monetaria. Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, ha dichiarato la scorsa settimana che i tassi si trovano attualmente a un livello 'adeguato'.

In effetti, in vista di questa riunione si avverte un certo equilibrio. L'accordo tra Stati Uniti e Iran era stato firmato poco dopo il rialzo della BCE di giugno e aveva determinato una correzione dei prezzi dell'energia. A cio' aveva fatto seguito un dato debole sull'inflazione dell'area euro a giugno, con il tasso complessivo rallentato dal 3,2% al 2,8%, portando la media del secondo trimestre 0,2 punti percentuali al di sotto della previsione della BCE. Questi sviluppi avevano messo i falchi sulla difensiva. Tuttavia, qualsiasi perplessita' sulla giustificazione del rialzo di giugno si e' probabilmente ridotta in modo considerevole, ora che l'accordo tra Stati Uniti e Iran e' di fatto fallito e i prezzi dell'energia sono tornati a salire. E' difficile sostenere che quella decisione sia stata un errore.

Tutto cio' significa che i membri del Consiglio direttivo saranno probabilmente piu' a loro agio nell'adottare un tono leggermente piu' restrittivo rispetto a quanto sarebbe accaduto alcune settimane fa. E' probabile che il comunicato mantenga la consueta flessibilita', con decisioni 'dipendenti dai dati e definite riunione per riunione', ma ci aspettiamo che Lagarde fornisca qualche indicazione sul fatto che ulteriori strette monetarie siano possibili qualora i prezzi dell'energia rimangano elevati. Esiste gia' un'implicita propensione verso un ulteriore inasprimento: nel resoconto della riunione di giugno della BCE si legge che 'era essenziale mantenere una vigilanza costante ed era importante riconoscere che ulteriori rialzi dei tassi erano incorporati nelle proiezioni di base'.

*Senior European Economist di MUFG Bank.

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(RADIOCOR) 21-07-26 14:17:03 (0418) 5 NNNN