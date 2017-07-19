Mufg: preview Bce, si mantengono i tassi invariati - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - Per quanto riguarda la decisione immediata, le ragioni a favore di un secondo intervento consecutivo avrebbero potuto essere piu' solide se la BCE avesse presentato quello di giugno come un rialzo preventivo, che avrebbe potuto essere successivamente annullato qualora i rischi avessero iniziato ad attenuarsi.

Lagarde ha invece respinto direttamente l'ipotesi che si sia trattato di un rialzo assicurativo e ha sottolineato che si e' trattato di 'una buona decisione di politica monetaria sui tassi d'interesse', 'robusta' in tutti gli scenari della BCE.

I policymakers riterranno quindi utile attendere la prossima serie di proiezioni, prevista per settembre, per convalidare sulla stessa base qualsiasi ulteriore intervento restrittivo.

Il Brent viene attualmente scambiato a un livello compreso tra gli scenari 'piu' moderato' e 'di base' elaborati dalla BCE a giugno. Entrambi gli scenari mostravano uno sforamento contenuto ma persistente dell'inflazione core. Supponiamo che cio' continuera' a emergere anche nella prossima serie di dati. Sebbene l'inflazione complessiva sia risultata inferiore alle proiezioni formulate dalla BCE a giugno, l'inflazione dei servizi e gli indicatori piu' ampi dell'inflazione core sono risultati in linea con le attese.

Continuiamo ad aspettarci un rialzo a settembre, giustificato dalla persistente inflazione di fondo che emergera' dalle nuove proiezioni. Cio' porterebbe il tasso sui depositi al 2,50%, ossia al limite superiore dell'intervallo di neutralita' stimato dalla BCE. A parita' di altre condizioni, e' probabile che i membri del Consiglio direttivo considerino tale livello sufficiente per contrastare i rischi inflazionistici e ritengano di trovarsi in una posizione adeguata per reagire a eventuali sviluppi avversi. La soglia per procedere con un ulteriore inasprimento oltre tale livello apparira' piu' elevata. Riteniamo che i responsabili della politica monetaria richiederanno segnali piu' chiari di effetti di secondo impatto sull'inflazione, finora manifestatisi in misura molto limitata. Continuiamo quindi a prevedere che la BCE realizzera' un 'aggiustamento misurato', con rialzi complessivi pari a 50 punti base quest'anno, anziche' avviare un vero e proprio ciclo di inasprimento monetario.

*Senior European Economist di MUFG Bank "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 21-07-26 14:17:50 (0420) 5 NNNN