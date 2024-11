MUFG Bank: l'impatto di un Trump 2.0 sull'Europa - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 nov - La questione della Cina sarebbe piu' complicata. Le misure anticinesi possono avere un ampio sostegno politico negli Stati Uniti, ma le relazioni Cina-Europa sono piu' eterogenee. Nel 2019 l'Ue ha descritto la Cina come 'partner per la cooperazione, un competitor economico e un rivale sistemico'. Questa rimane una buona descrizione della posizione sfaccettata di Bruxelles. Ne e' recente testimonianza la divisione sulla decisione finale, osteggiata dalla Germania, di imporre tariffe sulle importazioni cinesi di veicoli elettrici (che, con un massimo del 45%, sono notevolmente inferiori all'imposta del 100% introdotta da Biden). I policymaker dell'UE sarebbero riluttanti a cedere alle pressioni degli Stati Uniti per l'innalzamento di ulteriori barriere commerciali con la Cina, con il timore che si riaccendano i problemi alla catena di approvvigionamento riscontrati dopo la pandemia. Tuttavia, i produttori nazionali sarebbero potenzialmente esposti alla sovraccapacita' cinese in seguito alle elevate tariffe statunitensi, il che potrebbe incrementare la richiesta di alcune misure difensive. In termini di impatto sulla crescita, l'economia europea sarebbe esposta a un aumento del protezionismo globale a causa della sua natura di economia aperta. Le esportazioni dell'area euro verso gli Stati Uniti rappresentano circa il 4% del PIL (e il 16% delle esportazioni totali dell'area extra-euro).

Tuttavia, stimiamo che l'impatto statico di tariffe statunitensi del 10% sulle importazioni di beni europei sarebbe relativamente modesto, ovvero <0,2% del PIL dell'area euro. La probabilita' di tagli fiscali da parte di Trump e una valuta statunitense piu' forte (i nostri analisti valutari stimano una differenza dell'8% nella performance del dollaro sotto Trump rispetto ad Harris) contribuirebbero a sostenere la domanda statunitense, mentre i margini di profitto piu' ampi negli Stati Uniti suggeriscono che le imprese potrebbero non essere costrette a trasferire tutti i costi ai clienti.

L'impatto effettivo di tariffe generalizzate del 10% sull'Europa sarebbe pero' inevitabilmente maggiore, a causa dell'elevata incertezza sulla politica commerciale. L'analisi del primo mandato di Trump e dei suoi recenti commenti suggerisce che la sua natura imprevedibile e spesso conflittuale potrebbe pesare sul sentiment (gia' debole) delle imprese dell'area euro. La minaccia di un aumento dei dazi e di un'escalation rimarrebbe in primo piano per i produttori europei e probabilmente si accentuerebbe l'incertezza sui potenziali focolai geopolitici.

Trump potrebbe fungere da catalizzatore per le necessarie riforme europee? Da un punto di vista piu' generale, si ha la chiara sensazione che l'Europa si trovi a un bivio in un momento in cui il panorama globale sta cambiando rapidamente. I problemi di scarsa competitivita' dell'UE sono ben noti. La Presidente von der Leyen ha sollevato l'argomento quest'estate con il Parlamento europeo e le questioni specifiche sono state evidenziate nella relazione di Draghi del mese scorso. Questo e' positivo: il primo passo e' ammettere l'esistenza di un problema. Ma, come ha detto Draghi, l'UE si trova ad affrontare la 'lenta agonia' del declino, e quindi non il tipo di crisi acuta (ad esempio, i prezzi dell'energia, una pandemia) che di solito e' necessaria affinche' il blocco agisca con decisione. Il rapporto Draghi fornisce un modello chiaro di cosa fare, ma il nostro sospetto e' che potrebbe essere necessario un fattore scatenante perche' i politici europei agiscano di conseguenza. Se alcuni policymaker europei possono aver visto il primo mandato di Trump come un'aberrazione che si poteva affrontare, un secondo mandato non potrebbe essere liquidato cosi' facilmente. Quindi, Trump 2.0 potrebbe essere la spinta per l'Ue a intraprendere un'azione piu' decisa su questioni come la difesa, l'indipendenza energetica, la digitalizzazione, la deregolamentazione e una politica industriale piu' attiva.

Anche uno scenario Trump 'morbido' per l'Europa (ad esempio, niente dazi doganali, mantenimento del sostegno militare all'Ucraina, retorica piu' pacata sulla Nato) potrebbe fornire un catalizzatore per il cambiamento a causa della sua natura imprevedibile e della probabilita' di maggiori preoccupazioni sull'affidabilita' degli Stati Uniti come alleati.

