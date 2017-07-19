MUFG Bank: i rischi al ribasso per il dollaro USA sono aumentati dopo Jackson Hole - PAROLA AL MERCATO

di Lee Hardman * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - USD: la Fed si avvicina a tagliare i tassi mentre cresce la minaccia alla sua indipendenza Il dollaro USA si e' indebolito moderatamente durante la notte, facendo scendere l'indice del dollaro di nuovo verso il livello di 98,000. Il dollaro USA e' stato indebolito da una lettera pubblicata su Truth Social dal Presidente Trump, nella quale ha affermato di avere 'sufficienti motivi' per licenziare la Governatrice della Fed Lisa Cook per frode ipotecaria. Licenziando la Governatrice Lisa Cook, il Presidente Trump avrebbe l'opportunita' di esercitare maggiore influenza sulla definizione della politica monetaria della Fed. Ha gia' nominato i Governatori della Fed Christopher Waller e Michelle Bowman, e ha proposto Stephen Miran per ricoprire temporaneamente la posizione lasciata vacante dall'ex Governatrice Adriana Kugler. Stephen Miran e' attualmente in attesa dell'approvazione del Senato prima di poter partecipare al voto sulle questioni di politica monetaria. Se il Presidente Trump riuscisse a rimuovere la Governatrice Lisa Cook, avrebbe il potere di nominare un quarto governatore nel consiglio di amministrazione composto da sette membri, il che rappresenterebbe una maggioranza.

L'influenza del Presidente Trump sulla politica monetaria della Fed verrebbe quindi ulteriormente rafforzata il prossimo anno, quando terminera' il mandato del Presidente della Fed Powell, che con ogni probabilita' si dimettera' anche dal consiglio di amministrazione, sebbene non sia confermato.

Tuttavia, la Governatrice della Fed Lisa Cook resta combattiva e afferma che il Presidente Trump non ha l'autorita' di licenziarla. Il suo avvocato, Abbe Lowell, ha dichiarato che intendono intraprendere 'qualsiasi azione necessaria per impedire' l''azione illegale' del Presidente Trump. La Governatrice Cook ha osservato che 'il Presidente Trump ha preteso di licenziarmi 'per giusta causa' quando in realta' non esiste alcuna causa ai sensi della legge, e non ha l'autorita' per farlo... Non mi dimettero'. Continuero' a svolgere i miei doveri per aiutare l'economia americana come faccio dal 2022'. Bloomberg ha riferito che la Governatrice Cook potrebbe richiedere immediatamente un'ingiunzione per essere reintegrata mentre la causa legale va avanti. La vendita relativamente modesta del dollaro USA finora riflette in parte l'incertezza sul fatto che la decisione del Presidente Trump di licenziare la Governatrice Cook abbia o meno validita' legale. Segna comunque un passo significativo nell'attacco del Presidente Trump all'indipendenza della Fed, che potrebbe alla fine innescare un sell-off molto piu' consistente del dollaro USA.

Il segnale accomodante del Presidente della Fed Powell a Jackson Hole non sembra aver soddisfatto il desiderio del Presidente Trump di tassi piu' bassi. Il Presidente della Fed Powell ha inviato un segnale chiaro che la Fed si sta avvicinando a riprendere i tagli dei tassi gia' dal mese prossimo. Ha dichiarato che 'con la politica in territorio restrittivo, le prospettive di base e il mutare dell'equilibrio dei rischi possono giustificare un aggiustamento della nostra posizione di politica monetaria'.

Il tutto nel contesto in cui 'i rischi al ribasso per l'occupazione stanno aumentando. E se tali rischi si materializzano, possono farlo rapidamente sotto forma di licenziamenti in forte aumento e crescita della disoccupazione'. Questi commenti ci danno maggiore fiducia che la Fed tagliera' i tassi di 25 punti base a settembre, se la pubblicazione dei dati NFP di agosto, attesa a inizio settembre, continuera' a mostrare una crescita occupazionale preoccupantemente debole. Il Presidente Powell ha riconosciuto che la Fed si trova in una 'situazione complessa', con rischi attualmente sbilanciati al rialzo per l'inflazione, il che favorisce tagli dei tassi piu' graduali a meno che il mercato del lavoro non inizi a deteriorarsi rapidamente. Nel complesso, le rinnovate pressioni al ribasso sui rendimenti a breve termine negli Stati Uniti, unite alla crescente minaccia all'indipendenza della Fed, stanno creando un contesto negativo per il dollaro USA, a sostegno della nostra previsione di ulteriore debolezza nel corso dell'anno.

* Senior Currency Analyst di MUFG Bank.

red-

(RADIOCOR) 31-08-25 14:15:46 (0268) 5 NNNN