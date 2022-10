Mts: settimana densa di spunti per mercato bond, Boe e Fed i driver principali - PAROLA AL MERCATO

di Ciro Pietroluongo * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - Numerosi sono i temi che in settimana hanno influenzato l'andamento dei mercati obbligazionari. Lunedi' la Bank of England ha modificato le dinamiche delle aste di acquisto la cui conclusione rimane prevista per il 14 Ottobre, viene raddoppiato il monte dei 5 miliardi giornalieri. Ma la notizia del giorno e' il dietro-front del Cancelliere tedesco Olaf Scholz in merito all'emissione di debito congiunta a livello Europeo per fronteggiare la crisi energetica.

L'effetto sul differenziale tra BTP e Bund e' rilevante, lo spread si contrae intraday di 25 punti base, passando da un picco di 253 e attestandosi a 228 punti base.

Il Fondo Monetario Internazionale martedi' durante il World Economic Outlook rivede la stima sullo stato di salute dell'economia globale, la crescita composita per il 2023 passa dal +2.9% al +2.7% con una probabilita' del 25% di non arrivare neanche al 2%; l'area Euro avanzera' solo del +0.5%.

Da segnalare il recupero dell'economia cinese che grazie alla spinta di credito governativa funzionale allo sviluppo infrastrutturale ha registrato un aumento mensile del +12.1% della massa monetaria circolante M2. I Credit Default Swap a 5 anni sui titoli governativi sono prezzati a 144 punti base con una sottointesa probabilita' di default del 2.4%.

Mercoledi' e' il giorno della pubblicazione delle minute della riunione di settembre del FOMC consiglio direttivo della Federal Reserve, sebbene ci si preoccupi dell'impatto della politica monetaria sulla crescita e' pressoche' unanime l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%; si evince come si ritenga piu' pericoloso non agire sul fronte tassi piuttosto che porre rimedio a misure troppo restrittive. I listini azionari americani sono volatili mentre i rendimenti dei titoli governativi rimangono stabili, l'andamento dei money market instruments fa intuire un posizionamento del mercato per un rialzo di 75 punti base a Novembre. Si alza la pressione sulla curva italiana i dati sull'inflazione americana previsti per giovedi' e l'attesa per la composizione della squadra di Governo, portano il rendimento del decennale poco sotto il 4.80% e lo spread con il Bund a 245 punti base.

Giovedi' la giornata e' divisa in due per i mercati del reddito fisso, la prima fase segnata dal recupero dei rendimenti e il restringimento degli spreads, la seconda parte contraddistinta dalle reazioni post CPI US, ovvero pubblicazione mensile dei dati sull'inflazione americana che anno su anno per il mese di settembre registra una crescita del +8.2%. Prendono forza le correnti 'Hakwish' della Federal Reserve per una stretta ulteriore e relativo aumento sostanzioso dei tassi (75 punti base). Ottima la performance corta della curva Italiana dove prevalgono gli acquisti su MTS, il BOT 31/10/22 6M con rendimento medio 0.244% arriva quasi al miliardo di euro di volumi.

Quasi invariato il dato sulle vendite retail a stelle e strisce con 7 categorie di prodotti su 13 in discesa dall'ultima misurazione di agosto, possibile segno del timore sulla crescita costante dei prezzi; il caos politico britannico ingenera l'ennesimo sell-off dei Gilts. Lo spread BTP e Bund chiude a 241 punti base.

