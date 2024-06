MTS: il commento settimanale day by day - PAROLA AL MERCATO

di Ciro Pietroluongo * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Il 3/06 la lettura dei dati ISM US conferma i recenti trend di decelerazione dell'inflazione, diminuzione di crescita e indebolimento del mercato del lavoro, meccanismi che rafforzano le istanze espansive di politica monetaria e che aprono a scenari ribassisti dei tassi prima della fine del 2024 (l'indice manifatturiero si attesta a 48.7 pb sotto la soglia di 50 pb ritenuta espansiva). Apprezzano i Treasuries che calano in modo consistente i rendimenti lungo tutta la curva, il trentennale scende di 10 punti base mentre il decennale si sgonfia di 9 punti base arrivando ad un rendimento del 4.4%. Bene il rendimento del BTP decennale benchmark che flette a 3.89% dal 3.96% della vigilia, lo spread si ritrae di 1 pb a quota 131.

Il 4/06 il campionamento sui posti di lavoro a disposizione negli States nell'ultimo mese diminuisce fino a 8.06 milioni da 8.36 (dato rivisto al ribasso) dello scorso mese, si abbassa il rapporto di disoccupati per posti di lavoro vacanti (da 2 a 1.2). Crescono gli ordini industriali dello 0.7% ad aprile mentre i durable goods segnano +0.6% in frenata dal precedente +0.8%. Lo spread si attesta a 132 pb.

Il 5/06 balza in alto l'ISM Services Index a 53.8 pb da 49.4 di Aprile. Elevati i volumi su MTS, dove si osservano trend rialzisti su tutti gli strumenti lungo la curva, il BOT sono acquistati per il 70% degli scambi pari ad un nominale di quasi 4 miliardi di euro, mentre lo strumento piu' scambiato della giornata e' stato il CCTeu 2.522 15/10/24 con l'87% dei volumi in 'Buys'. Il rendimento del BTP decennale benchmark scende al 3.80%.

Il 6/06 l'ECB concretizza le aspettative di riduzione di 25 punti base dei tassi al 3.75% sebbene la Presidente Lagarde si affretti a specificare che i tassi saranno mantenuti in territorio restrittivo per tutto il tempo necessario, vengono inoltre ritoccate al rialzo le stime delle traiettorie dei prezzi per l'anno venturo. Forte l'accento sul cammino 'meeting by meeting' e la dipendenza dai dati come unico elemento decisivo per il percorso di normalizzazione dei tassi.

Il 7/06 in aumento le non farm payroll US di maggio, +272 mila su 180 mila previsti, con una disoccupazione al 4%. Si allargano gli spread sui Governativi in giro per il mondo nel pomeriggio. Lo spread si attesta a 134 pb in chiusura scambi.

* Direttore Generale di MTS "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

