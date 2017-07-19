MTS: il commento settimanale day by day - PAROLA AL MERCATO

di Ciro Pietroluongo * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - L'1/06 buoni i segnali dell'Ism, il manifatturiero in US in espansione per il 5 mese consecutivo, +1.3 pb dalla precedente rilevazione (+54pb); tutte le sottocategorie che compongono l'indice, tranne il comparto del legno, sono positive. Prosegue la campagna 'Hawkish' della Schnabel che sottolinea il rischio di disancorare le aspettative di inflazione qualora non si procedesse con una stretta di politica monetaria incisiva.

Sebbene Mts registri un flusso di scambi elevato, sopra i 50 miliardi di euro, ed equamente distribuito tra buy e sell, si allarga il differenziale tra Btp e Bund a 74 pb e anche il rendimento del Btp decennale benchmark a 3.74%.

Il 2/06 sale l'inflazione in Ue, +3.2% YoY nel computo aggregato e +2.5% YoY per il dato core che esclude beni volatili come cibo ed energia (preoccupante la categoria dei servizi, storicamente 'sticky' che salta a +3.5%). Resiliente il mercato del lavoro in US, le posizioni aperte nell'ultimo mese (Jolts) misurano 7.62 milioni, dai 6.89 milioni della rilevazione precedente, interessante il dettaglio della dimensione delle aziende con meno di 10 dipendenti come maggiore contributore al dato in esame. Ribassista la parte corta della curva in Mts, net sold la parte 0-2 anni, mentre si restringe lo spread a 71 pb.

Il 3/06 mercato del lavoro US, proseguono le buone notizie, le buste paga private nell'ultimo mese aumentano di 122K e le paghe media aumentano del +4.4% YoY. L'Ism servizi US avanza piu' delle aspettative a quota 54.5 pb trainato dall'accelerazione sugli ordini. Permane il trend ribassista su Mts Italy, i cui volumi si attestano poco sotto i 60 miliardi di euro, solo il bucket 11-20 anni e' 'net bought', complice la performance peggiore del Bund, lo spread si sgonfia a 71 pb.

Il 4/06 Bank of Japan, si accumulano le indiscrezioni circa la valutazione di un incremento dei tassi all'1% a giugno e di un altro possibile rialzo prima della fine dell'anno. Piu' 13k le richieste di primo sussidio in US nella scorsa settimana per un totale di 225k. Ottima performance di MTS che si ferma sulla soglia dei 68 miliardi di volumi, il BTP decennale benchmark si attesta a 3.77% di rendimento e lo spread con il bund misura 73 pb.

Il 5/06 giu' il Gdp Ue, -0.2% QoQ e +0.3% YoY complice il contributo singolare della performance irlandese che si vede contrarre l'economia interna del -12.1% (discesa decisa dei farmaceutici). La settimana chiude con l'ennesima dimostrazione di solidita' del mercato del lavoro US, +172k i posti di lavoro non agricoli aggiunti nell'ultimo mese; stabile a +4.3% la disoccupazione.

* Direttore Generale MTS (Gruppo Euronext) "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 05-06-26 18:15:25 (0553) 5 NNNN