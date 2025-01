Mps-Mediobanca: Pd, Giorgetti in Aula per chiarire obiettivi e ricadute operazione

A meta' legislatura ancora non chiaro se Governo ha strategia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 gen - 'Seguiremo con grande attenzione l'offerta di acquisto di Mps su Mediobanca, vogliamo capirne tutti gli obiettivi e le ricadute. Il sistema bancario italiano e' in una condizione complessivamente solida, grazie alla profonda ristrutturazione seguita alla crisi finanziaria e a quella dei debiti sovrani. Mps rappresenta, in questo quadro, un'esperienza particolarmente virtuosa". Cosi' in una nota Antonio Misiani, responsabile economia e finanze nella segreteria nazionale Pd.

"Le operazioni di aggregazione - prosegue - rispondono all'interesse nazionale e vanno valutate positivamente se producono effetti positivi sotto il profilo industriale, occupazionale e finanziario, seguendo criteri di mercato. Non se diventano parte di un risiko dettato da logiche opache di potere e con un ruolo sempre piu' invasivo della politica.

Questo e' il nostro metro di valutazione. Il fatto che il Mef sia il primo azionista di Mps, la banca che ha lanciato l'operazione, rende necessaria da parte del Governo la massima trasparenza di fronte al Paese. Siano ormai a meta' legislatura e ancora non abbiamo compreso se il Governo abbia o meno una strategia per il futuro del sistema bancario nell'interesse delle famiglie e dell'economia reale.

Chiameremo in Parlamento il ministro Giorgetti per chiedergli conto di tutto questo, a partire dagli obiettivi e dai criteri con cui l'Esecutivo si vuole rapportare nei confronti di questa e di altre operazioni, come Unicredit-Bpm e Generali-Natixis, che in questi mesi stanno cambiando radicalmente il profilo e la configurazione della finanza italiana'.

