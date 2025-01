Mps-Mediobanca: Giorgetti, operazione trasparente e nell'interesse dell'economia italiana -2

Con Golden Power Governo difende interessi generali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Arona, 24 gen - 'Se uno ha idea della differenza tra perseguire il legittimo interesse privato e l'interesse generale - ha aggiunto il ministro Giorgetti - capisce anche poi le decisioni che si prendono.

Per questo motivo esistono poi degli strumenti come il Golden Power. Il Golden Power c'e' semplicemente perche' chi e' al governo deve difendere quegli interessi generali e non si fa soltanto in Italia, perche' il mio collega spagnolo e il mio collega tedesco la pensano esattamente come me e tentano.

ovviamente nel modo migliore possibile di farlo'. Bla

