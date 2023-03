Mps: un esperto di rischio nella lista per cda presentata dalle Fondazioni

E' il docente Giampaolo Gabbi (gia' Universita' di Siena) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Le Fondazioni bancarie che hanno aderito all'aumento di capitale del Monte dei Paschi (tutte tranne la Fondazione Cariparo che come Axa ha preferito incassare la plusvalenza e cedere la partecipazione) hanno messo un docente esperto di 'rischio' al primo posto della lista di minoranza presentata per il rinnovo del cda della banca. Si tratta di Giampaolo Gabbi, docente dello Sda Bocconi di Risk management practice, gia' professore ordinario a Siena, che con ogni probabilita' sara' l'unico ad entrare nel cda a quindici della banca, accanto ai dodici candidati della lista del Tesoro e agli altri due di minoranza che saranno appannaggio della lista depositata dai fondi di investimento e dalle Sgr. Il ministero dell'Economia sabato ha candidato ufficialmente alla presidenza Nicola Maione, che secondo indiscrezioni di stampa farebbe riferimento alla Lega mentre alla ex presidente, Patrizia Grieco, veniva attribuita l'appartenenza all'area Pd. Maione e' l'unico, assieme al dirigente Mef Stefano Di Stefano, ad essere confermato nella lista del Mef. Altro consigliere confermato e' Marco Giorgino, in consiglio a Siena dal 2017 (decano nel nuovo organismo cosi' come Maione) indicato dalla lista dei fondi cosi' come la consigliera Alessandra Barzaghi, al suo secondo mandato. Le dieci fondazioni che hanno presentato la lista di minoranza per il cda e per il collegio sindacale (Fondazione Mps, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Forli', Fondazione Cuneo, Fondazione Cr Firenze, Fondazione Cr Lucca, Fondazione Cr Pistoia, Fondazione Crt e Fondazione di Sardegna), detengono complessivamente il 2,3% del capitale della banca di Rocca Salimbeni ed hanno firmato un accordo di consultazione e di voto che scadra' al termine dell'assemblea del prossimo 20 aprile.

