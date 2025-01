Mps: Uilca, offerta Mediobanca non pregiudichi recupero contratto integrativo completo -2

Furlan: "Aggregazioni seguano logica industriale" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 gen - Le aggregazioni bancarie, spiega il segretario generale Uilca Fulvio Furlan, devono basarsi "su una logica industriale di lungo periodo e favorire la costituzione di soggetti bancari consapevoli del proprio ruolo sociale nel Paese, al servizio di famiglie, imprese, territori e a sostegno dell'economia". "Riteniamo fondamentale - prosegue - che l'eventuale nuovo gruppo bancario sia integrato in un sistema del credito al servizio del Paese, con una presenza organica all'interno di Abi, cosi' come l'attuale Mps. In termini generali, bisogna far prevalere gli interessi collettivi del Paese e quindi e' indispensabile garantire una logica industriale di lungo periodo e l'indipendenza della banca per evitare che prevalgano motivazioni di natura politica, finanziaria e di posizionamento tra grandi azionisti nei principali istituti bancari, assicurativi ed economici del Paese, considerando le implicazioni tra gli istituti coinvolti da questa e da altre possibili operazioni'.

