Mps: Sindaco Siena, irrinunciabile l'integrita' della banca

Nicoletta Fabio davanti al consiglio comunale straordinario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - 'Siena considera irrinunciabile la tutela dei lavoratori e delle professionalita', il mantenimento in citta' delle funzioni direzionali, strategiche e operative, la tutela del marchio Monte dei Paschi di Siena, il radicamento territoriale, la salvaguardia dell'autonomia e dell'integrita' della Banca, la tutela del suo straordinario patrimonio storico, artistico, archivistico e culturale'. Cosi' il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, in apertura della seduta straordinaria del Consiglio comunale di Siena dedicata al futuro di Banca Mps alla luce dell'Opas di Intesa Sanpaolo. Fabio ha quindi aggiunto: 'non siamo qui per sostituirci agli azionisti o per decidere operazioni che spettano al mercato, agli organi societari e alle Autorita' di vigilanza'. Le istituzioni pero' 'non possono limitarsi ad assistere in silenzio a decisioni capaci di produrre conseguenze profonde sul lavoro, sul credito, sull'economia reale, sui territori e sulla permanenza in Italia di importanti centri decisionali. La politica non deve fare il banchiere. Ma le istituzioni hanno il dovere di tutelare il bene comune. E' la linea che ho seguito fin dall'inizio di questa vicenda e che confermo oggi'. Il Sindaco Fabio ha quindi aggiunto: 'Mps vale piu' della somma dei suoi singoli asset. Separarne le componenti rappresenterebbe un errore strategico industriale. Si rischia di distruggere proprio quel valore che in questi anni e' stato faticosamente ricostruito. E' il principio che abbiamo portato al Ministro: marchio, rete, professionalita', funzioni e rapporto con i territori costituiscono insieme un patrimonio che non puo' essere semplicemente scomposto'.

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